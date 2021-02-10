İETT otobüsü çalan şüpheli yakalandı; dosyası kabarık çıktı
Kadıköy-Maltepe arası sefer yapan park halindeki İETT otobüsünü çalarak Taksim'e götüren, burada bir süre dolaştıktan sonra onu Taksim Meydanı Alt Geçidi'nde bırakarak kaçan şüpheli yakalandı.
Kadıköy-Maltepe seferi yapan ve park halinde bulunan İETT otobüse dün sabah saatlerinde giren kişi, bir süre aradıktan sonra anahtarı buldu. Şoför koltuğuna geçen şüpheli, otobüsü çalıştırarak Taksim'e gitti. Otobüs şoförü Ayhan Taşkıner, sabah saatlerinde sefere çıkmak için park halindeki otobüsün yanına gitti. Otobüsün yerinde olmadığını görünce büyük bir şok yaşadı. Hemen otobüs sahibini arayarak durumu bildirdi. Otobüsün sahibi de otobüsün GPRS'inden otobüsün yerini tespit ederek polise bildirdi. Otobüsün Taksim'de dolaştığının haber verilmesi üzerine polis ekipleri tedbir alarak otobüsü beklemeye başladı. Bu sırada otobüsün Taksim Meydanı Alt Geçidi'nde kapıları açık halde terk edilmiş olarak bulundu.
POLİS ŞÜPHELİYİ GÖZALTINA ALDI
Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptığı çalışmalar sonucunda şüpheli Ali Volkan C. (33)'yi Kartal'da yakaladı. Gözaltına alınan şüphelinin kasten yaralama, gasp, uyuşturucu ticareti, otodan hırsızlık olmak üzere toplam 35 adet suç kaydı olduğu öğrenildi. Şüpheli Ali Volkan C.'nin polise verdiği ilk ifadede babasının otobüs şoförü olduğu, kendisinin de belli bir süre otobüs şoförlüğü yaptığı ve araca ihtiyacı olduğu için aldığını daha sonra geri vermeye fırsatı olmadığını söylediği öğrenildi.
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