İflas kararının gerekçesi: Erdoğan'ın güvenliği yok

24 Temmuz 2021 Cumartesi, 18:29

Ceyda Erem'in Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yaptığı CNR Uluslararası Fuarcılık ve Ticaret Anonim Şirketi hakkında Flap Kongre tarafından geçtiğimiz şubat ayında alacakların tahsili için iflas davası açılmıştı.

Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde görülen dava 13 Temmuz 2021’de sonuçlandı ve mahkeme şirketin iflasına kararı verdi.

GEREKÇE: ERDOĞAN'IN GÜVENLİĞİ

İflas kararının ardından CNR Uluslararası Fuarcılık adına Ceyda Erem önemli bir açıklamda bulundu. Erem yaptığı açıklamada, iflas kararın gerekçesinin, CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi’nde yapılacak kongreye Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılması durumunda güvenliğinin sağlanamayacağı olduğunu söyledi.

"ASIL ZAFİYET GERÇEĞE AYKIRI KARARDIR"

Açıklamasında böyle bir zafiyetin olmadığını belirten Erem, "Asıl zafiyet kararı veren mahkemenin dayandığı hukuka, ülke saygınlığına ve gerçeğe aykırı gerekçelerdir. Elbette Yüksek Mahkeme Yargıtay’da adalet yerini bulacaktır. Ayrıca kararı veren Sayın Yargıçlar hakkında Hâkimler ve Savcılar Kurulu’nca inceleme ve soruşturma yapılması hususunda gerekli başvuru en kısa sürede yapılacaktır" ifadelerini kullandı.

"PARA İADESİ İSTENDİ, KABUL ETMEDİK"

Erem açıklamasının devamında, “Flap Kongre firması ile 2014 yılı Ekim ayında, 2017 yılında yapılacak bir petrol kongresi ile ilgili sözleşme gerçekleştirdik. Bu kongreye Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılacağı bilgisi beyan edildi. Ancak kongre tarihinden 3 ay önce, Sayın Cumhurbaşkanımız için CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi’nin güvenli olmayacağı, kongrenin Harbiye’deki kongre merkezine alınacağı belirtilerek, sözleşme iptal edildi. Bahsi geçen firma ödedikleri paranın iadesini istedi, ancak sözleşmemiz gereği, mücbir sebep olmaksınız sözleşme iptallerinde para iadesinin mümkün olamayacağı bilgisini paylaştık. Sözleşmede bu madde gayet net. Flap Kongre bunun üzerine bize dava açtı. Açılan davada da argüman olarak yine Sayın Cumhurbaşkanımız için CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi’nin güvenli bir yer olmadığı belirtilerek, paranın iadesine karar verildi” şeklinde konuştu.eyda Erem, “Flap Kongre firması ile 2014 yılı Ekim ayında, 2017 yılında yapılacak bir petrol kongresi ile ilgili sözleşme gerçekleştirdik.

"ÖNCE ERDOĞAN KATILACAK DENDİ, 3 AY KALA İPTAL EDİLDİ"

Bu kongreye Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılacağı bilgisi beyan edildi. Ancak kongre tarihinden 3 ay önce, Sayın Cumhurbaşkanımız için CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi’nin güvenli olmayacağı, kongrenin Harbiye’deki kongre merkezine alınacağı belirtilerek, sözleşme iptal edildi. Bahsi geçen firma ödedikleri paranın iadesini istedi, ancak sözleşmemiz gereği, mücbir sebep olmaksınız sözleşme iptallerinde para iadesinin mümkün olamayacağı bilgisini paylaştık. Sözleşmede bu madde gayet net. Flap Kongre bunun üzerine bize dava açtı. Açılan davada da argüman olarak yine Sayın Cumhurbaşkanımız için CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi’nin güvenli bir yer olmadığı belirtilerek, paranın iadesine karar verildi” şeklinde konuştu.

"SÜREÇ BİTMEDİ"

Konu ile ilgili bir açıklamada CNR Holding avukatlarından geldi. Avukatlar yaptıkları açıklamada, “Malumunuz grubumuza ait şirketlerden birisi hakkında Bakırköy Mahkemesi İflas kararı vermiştir. Kararın gerekçesi CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi’nde yapılacak kongreye Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılması durumunda Türkiye Cumhuriyeti Devletinin güvenlik güçlerinin Sayın Cumhurbaşkanı’nın güvenliğini koruyamayacağı gerekçesi esas olmuştur. Oysa CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi’nde Sayın Cumhurbaşkanı ve birçok ülke Cumhurbaşkanı, devlet adamı ziyaretlerde bulunmuş hiçbir zaman bir güvenlik zafiyeti asla söz konusu olmamıştır. Asıl zafiyet kararı veren mahkemenin dayandığı hukuka, ülke saygınlığına ve gerçeğe aykırı gerekçelerdir. Elbette Yüksek Mahkeme Yargıtay’da adalet yerini bulacaktır. Ayrıca kararı veren Sayın Yargıçlar hakkında Hâkimler ve Savcılar Kurulu’nca (HSK) inceleme ve soruşturma yapılması hususunda gerekli başvuru en kısa sürede yapılacaktır.” dedi.