İGA'dan tam kapanma süreci için yurt dışı yolcularına uyarı: Seyahat izin belgesi istenmeyecek

28 Nisan 2021 Çarşamba, 16:58

İGA'dan tam kapanma süreci için yurt dışı yolcularına uyarı geldi. İGA'nın açıklamasına göre; Covid-19 tedbirleri kapsamında tam kapanmanın uygulanacağı 29 Nisan-17 Mayıs'ta, yurt dışına çıkmayı ya da yurt dışından gelmeyi planlayan yolculardan seyahat izin belgesi istenmeyecek.

İGA'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: