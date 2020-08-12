Iğdır'da 4.4 büyüklüğünde deprem

Iğdır'da saat 02.29'da Richter ölçeğine göre 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

DHA
12 Ağustos 2020 Çarşamba, 02:52
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Iğdır'da, Richter ölçeğine göre 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Iğdır olarak saptadığı 4.4 büyüklüğündeki deprem, saat 02.29'da meydana geldi. Yerin, 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde de hissedildi. Depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmazken, bazı vatandaşlar panikle kendilerini dışarı attı.


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