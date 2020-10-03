Iğdır'da iki aile arasındaki silahlı kavgada 9 kişi yaralandı

Iğdır'da iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2'si ağır 9 kişi yaralandı.

AA
03 Ekim 2020 Cumartesi, 22:24
Iğdır'da iki aile arasındaki silahlı kavgada 9 kişi yaralandı
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Kente bağlı Yukarıçarıkçı köyünde yaşayan iki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle çıkan silahlı kavgada yaralanan 9 kişi, olay yerine gelen ambulanslarla Iğdır Devlet Hastanesine kaldırıldı. 

Ağır yaralı oldukları öğrenilen A.D, Ağrı'ya, Ş.D ise Erzurum'a sevk edildi.

Jandarmanın olayla ilgili başlattığı çalışma sürüyor.


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