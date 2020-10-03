Iğdır'da iki aile arasındaki silahlı kavgada 9 kişi yaralandı
Iğdır'da iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2'si ağır 9 kişi yaralandı.
Kente bağlı Yukarıçarıkçı köyünde yaşayan iki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesiyle çıkan silahlı kavgada yaralanan 9 kişi, olay yerine gelen ambulanslarla Iğdır Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Ağır yaralı oldukları öğrenilen A.D, Ağrı'ya, Ş.D ise Erzurum'a sevk edildi.
Jandarmanın olayla ilgili başlattığı çalışma sürüyor.
En Çok Okunan Haberler
- Cumhur İttifak’ı iddiası
- Biat etmeyen bertaraf mı oluyor?
- Kirli ilişkiler ağı açıklanırsa mahalle karışır
- Çiçek adası sakinlerinden Hülya Avşar'a tepki
- Beyaz TV'deki şok ayrılığın nedeni ROK mu?
- Ya temizlenir, ya da biz gideriz
- Perinçek ile İsmail Hakkı arasında 'askerlik' polemiği
- Mehmet Özışık hakkında gözaltı kararı
- Fahrettin Koca güncel koronavirüs verilerini açıkladı
- İçişleri Bakanlığı'ndan Kızılay'a şaşırtan ceza
Video Haberler
- Davutoğlu’nun partisinden Albayrak’a göndermeli video
- MHP'li vekilin şoförü, ABB personeline kasten çarptı
- Özışık, 'ilişkim yok' dediği Orak'la bir arada!
- Kaşıkçı'nın öldürüldüğü yerin görüntüleri ortaya çıktı
- Köpek yavrularını suni teneffüsle hayata döndürdü
- Taksim'de gerçek birkaç dakika içerisinde ortaya çıktı
- Canlı yayında bayılmıştı! İşte olayın perde arkası
- Sokak röportajında şoke eden 'İç savaş' iddiası
- Bakanlık yasaklamıştı! Antalya'da skandal görüntüler
- Tutuklama kararının ardından HDP'lilere polis müdahalesi
En Çok Okunan Haberler
- Cumhur İttifak’ı iddiası
- Biat etmeyen bertaraf mı oluyor?
- Kirli ilişkiler ağı açıklanırsa mahalle karışır
- Çiçek adası sakinlerinden Hülya Avşar'a tepki
- Beyaz TV'deki şok ayrılığın nedeni ROK mu?
- Ya temizlenir, ya da biz gideriz
- Perinçek ile İsmail Hakkı arasında 'askerlik' polemiği
- Mehmet Özışık hakkında gözaltı kararı
- Fahrettin Koca güncel koronavirüs verilerini açıkladı
- İçişleri Bakanlığı'ndan Kızılay'a şaşırtan ceza