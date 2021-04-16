İhaleden 21 gün önce kurulan ve sermayesi yetersiz olan şirkete kaynak aktarıldı

16 Nisan 2021 Cuma, 04:00

AKP’li Beykoz Belediyesi’nin 2020 yılı içerisinde kamu zararına neden olan birçok uygulama gerçekleştirdiği ortaya çıktı. 2020 yılı denetim raporuna şerh koyan CHP’li meclis üyesi Cemal Satal-oğlu, hazırladığı raporda, ihalelerde rekabet sağlanamadığını, bitmeyen işe hak ediş ödemesi yapıldığını, salgının dikkate alınmadığını ve kamu zararını ortaya koydu.

Rapora göre AKP’li meclis üyesi Ömer Faruk Akbulut’un şirketinin aldığı alışveriş kartı ihalesinde tutarsızlıklar görüldü. Toplamda 479 bin 550 TL tutarın kart numaraları aynı olan kartlara “Beykoz Koli” açıklaması adı altında yüklendiği belirlendi. Kartları kimin kullandığı ise tespit edilemedi. Sataloğlu kamu zararının tespiti ve sorumluların cezalandırılması talebiyle suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

DEPODAKİ ÜRÜNE ÖDEME

Beykoz Belediyesi’nin AKP’li meclis üyelerinin çoğunlukta olduğu 2020 Yılı Denetim Komisyonu raporu tamamlandı. Komisyonun tek CHP’li üyesi Cemal Sataloğlu rapora şerh koydu. Sataloğlu hazırladığı şerh raporunda şu çarpıcı tespitlere yer verdi:

- Belediye tarafından “2020 yılı gençlik ve spor hizmetleri müdürlüğüne bağlı merkezlerde yapılacak olan eğitim, bayan spor salonları ve spor organizasyonları mal alımı” ihalesi yapıldı. 11 ay süreli iş için 3 milyon 437 bin 337 lira bedelle Klon Reklam Yapım Organizasyon Şirketi ile sözleşme imzalandı. Alınan mallar depoya kondu. Eğitimlerin bir bölümü online yapıldı, bir bölümü ise koronavirüs pandemisi nedeniyle iptal edildi. Ancak belediye 17 Mart - 31 Aralık 2020 tarihleri arasında şirkete peyderpey olmak üzere toplam 2 milyon 603 bin 538 lira hak ediş ödemesi yaptı.

- Belediye, salgınla mücadele kapsamında dezenfektan hizmet alımı için Cleanet Temizlik Anonim şirketi ile 16 Nisan 2020 tarihinde 2 milyon 626 bin TL üzerinden sözleşme imzaladı. 24 Temmuz 2020 tarihinde ise yüzde 13.4 oranında iş artışına gidilerek sözleşmedeki tutara ek 351 bin 884 lira artış yapıldı. Belediyenin şirkete daha iş tamamlanmadan yani 20 Nisan 2020 tarihinde 2 milyon 273 bin 860 TL ödeme yapması dikkat çekti. Sataloğlu raporda bu ihaleye ilişkin “İdare, 21 gün önce kurulmuş olan yüklenici firmanın mali yetersizliğini sözleşme imzalandıktan 4 gün sonra ihale bedelinin yüzde 74’ünü ödeyerek gidermiştir. 3 ay süreli bir iş için ödemenin yüzde 74’ünün yapılması ile yüklenici firmaya bir avantaj sağlamıştır.

Siyasi himayecilik, ihalenin amacıyla bağdaşmamakta ve ihale sürecinin etkinliğini ortadan kaldırmaktadır. Kamu ihalelerinde rekabetin sağlanması bakımından isteklilerin fazlalığı kamu yararı ile ilişkilendirilmektedir” değerlendirmesini yaptı.

- Mahallelerin tarih, kültür ve manevi değerlerinin, dijital kayıt altına alınarak belgesel filmlerin hazırlanması ve yayımlanması hizmet alımına ihalesi yapıldı. 1 milyon 274 bin 175 liralık ihalenin şartları tam karşılanmadı ancak belediye hak ediş ödemelerini yaptı.

YIKILACAK BİNAYA TADİLAT

- Belediye Silivri depreminden önce yıkılmasına karar verilen Prof. Dr. Necmettin Erbakan kültür merkezine tadilat yaptı. Tadilattan önce taşınmazın analiz raporları çıkarılmadı. Yıkılacak binaya tadilat için 7 milyon 59 bin lira harcandı. Satal-oğlu, “Yıkılacak binaya tadilat için 7.059.383,41 TL tutarla sözleşme yapan sorumlular hakkında herhangi bir soruşturma açılmamıştır. İdare kamu kaynaklarını koruyamamıştır” şerhi düştü.

- Belediye “2020 yılı muhtelif kültürel sanatsal etkinlikler kültür sanat merkezleri işletilmesi, teknik donanım ve diğer muhtelif ihtiyaçların karşılanması organizasyonu hizmet alımı” ihalesi yaptı. İhale için 9 milyon 837 bin lira üzerinden sözleşme imzalandı. Koronavirüs salgını nedeniyle etkinlikler yasaklandı.

Belediye sözleşmesini imzaladığı hizmet alımlarının büyük bir bölümünü alamadı ancak yüklenici şirkete sözleşme bedelinden daha düşük hak ediş ödeme yapsa da şerh raporunda, “alınan hizmet alımları incelendiğinde bu hizmet alımları için ödenen tutarın dahi alınan hizmete kıyasla yüksek olduğu” belirtildi. Belediye ihale için toplam 8 milyon 414 bin lira hak ediş ödemesi yaptı.