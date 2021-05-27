İki ay karnındaki makasla yaşadı

27 Mayıs 2021 Perşembe, 13:19

Evli ve sekiz çocuk annesi Nurcihan Öğmen, 5 Mart 2021’de Kuşadası’ndaki özel bir hastanede mide rahatsızlığı nedeniyle operasyon geçirdi. Hastaneden bir gün sonra taburcu edilen Öğmen’in ağrıları hiç dinmedi. Hareket etmekte güçlük çeken ve zamanla ağrıları daha da şiddetli hale gelen Öğmen, yaşadıklarını doktoruna aktardı.

Doktorun kendisiyle ilgilenmediğini iddia eden Öğmen, ağrılarına dayanamayıp Söke’de başka bir doktora giderek muayene oldu. Burada yapılan kontrollerin ardından doktorun yönlendirmesiyle 3 Mayıs 2021’de Söke Devlet Hastanesi’ne başvurdu.

Öğmen’in durumu, röntgen sonuçları ile netleşti. Karnında unutulan makas, iki ay sonra ameliyatla alındı.

Nurcihan Öğmen, avukatı Mehmet Korkut aracılığıyla; mide operasyonunu yapan doktor ve hastane hakkında suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunda, “Bilinçli taksirle hayati tehlike yaratacak şekilde defalarca yaralama" suçunun işlendiği iddia edildi.

“SEN NAZ YAPIYORSUN, AĞRILARIN GEÇECEK”

Öğmen, yaptığı açıklamada, yapılan hata ve ilgisizlik nedeniyle büyük mağduriyet yaşadığını söyledi. Öğmen, “Ameliyattan sonra ağrılarım daha da arttı. O kadar şiddetli hale geldi ki neredeyse her hafta kontrole gittim. Doktor bana ‘sen naz yapıyorsun, ağrıların geçecek’ deyip, gönderdi. Her seferinde beni başından savdı, ilgilenmedi. Ne derdimi anlatabildim ne de acımı. Ben yaşadım başkaları yaşamasın. Çok canım yandı, çok mağdur oldum” dedi.

“KİMSE BİZİ DİNLEMEDİ”

Eşi Kudbettin Öğmen ise ameliyatın daha özenli yapılacağını düşünerek özel hastaneyi seçtiğini vurgulayarak, şunları söyledi:

“Ameliyatın daha iyi yapılması için özel hastaneye gittik. Burada operasyon için 18 bin lira ödedim. Sonuç karnında makasla iki ay yaşadı. Sürekli gidip şikayetimizi dile getirdik, kulak asmadılar. Şimdi konuyu yargıya taşıdık, şu anda savcılığa dilekçeyi verdik, olay mahkemeye intikal etmiştir. Biz diyoruz ki kimse bu mağduriyeti yaşamasın. İki ay boyunca kimse bizi dinlemedi. Yahu hastanın şikâyeti var ve sürekli gelip dile getiriyor, insan hiç ilgilenmez mi? Bir film çekmez mi?”