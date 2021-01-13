İki katliamın patlayıcılarını temin eden teröristin adı dava dosyasında yok
İçişleri Bakanlığı, 10 Alman vatandaşın hayatını kaybettiği Sultanahmet ve 33 kişinin hayatını kaybettiği Suruç katliamının patlayıcılarını temin eden IŞİD terör örgütü üyesi şüpheli Azzo Halaf Süleyman’ın Urfa’da yakalandığını açıkladı.
Artıgerçek’e konuşan Suruş katliamı avukatı Sezin Uçar yakalandığı açıklanan ismin daha dava dosyasında adının geçmediğini belirterek, “Patlayıcıları temin ettiğine kadar bilinen bir isim neden kamuoyundan gizli tutuldu ve yargılanması yapılmadı? Peki bu kadar bilinen bir isim şimdiye kadar neden yakalanmadı?” dedi.
‘MAHKEME ISRARLA REDDETTİ!’
Suruç katliamı dosyasında sadece 3 kişinin adının geçtiğinin altını çizen Uçar, katliamın faillerinin araştırılma taleplerinin ısrarla reddedildiğini anımsatarak, “Madem bu isim patlayıcıları temin eden kişiydi ve bu kadar bilinen bir isimdi neden hakkında soruşturma yapılması engellendi. Neden kamuoyundan gizli tutuldu ve biz bu ismi ilk kez duyuyoruz? Bu katliamı sadece 3 kiş yapmadı. Mahkeme ısrarla yargılamayı genişletmek istemedi. Fakat bugün hiç bir dosyada adı geçmeyen birini ‘yakaladık’ diyorlar anlamış değiliz” ifadelerini kullandı.
En Çok Okunan Haberler
- Berat Albayrak için yargılanma talebi
- Ankara Barosu'ndan WhatsApp uyarısı
- İmamoğlu'nun teşekkürü kampanyaya dönüştü
- Demirtaş'a hakaretlere 'manevi duygular' savunması
- Emekli askerlerden çağrı
- Whatsapp'tan gizlilik kararı paylaşımı
- Cengiz bu kez gözünü Cennet Koyu'na dikti
- Kılıçdaroğlu: 1 Paralık dava açacağım
- Brezilya, Sinovac'ın etkinlik oranını açıkladı
- Kaftancıoğlu'ndan Erdoğan ve Soylu'ya tazminat davası
Video Haberler
- Metro raylarında dehşet anları
- Cengiz'den Erkan Baş'a dava!
- Beyoğlu’nda otel yangınında 2 kişi içeride mahsur kaldı
- Roma dönemine ait oda mezarda bulundu
- Selde sürüklenen kadının kurtarılma anı kamerada
- Bahçeli Erdoğan hakkında ne demişti?
- 6 aylık bebeğin videosu milyonlarca kez izlendi
- CHP'li Emir, o fotoğrafa dikkat çekti
- ABD denizayısının üzerine Trump yazan kişiyi arıyor
- Maske satın alırken dikkat! Tehlike saçıyor
En Çok Okunan Haberler
- Berat Albayrak için yargılanma talebi
- Ankara Barosu'ndan WhatsApp uyarısı
- İmamoğlu'nun teşekkürü kampanyaya dönüştü
- Demirtaş'a hakaretlere 'manevi duygular' savunması
- Emekli askerlerden çağrı
- Whatsapp'tan gizlilik kararı paylaşımı
- Cengiz bu kez gözünü Cennet Koyu'na dikti
- Kılıçdaroğlu: 1 Paralık dava açacağım
- Brezilya, Sinovac'ın etkinlik oranını açıkladı
- Kaftancıoğlu'ndan Erdoğan ve Soylu'ya tazminat davası