İki kişi gözaltındaydı... Emniyette itiraf geldi

25 Haziran 2021 Cuma, 16:17

Yıldız Mahallesi 206/18 Sokak’taki 3 katlı bir binada oturan yurttaşlar, çevreye yayılan kötü koku üzerine polise haber verdi. İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri, yaptığı araştırmada, kokunun bahçeden geldiğini belirledi. Plastik kasaların bulunduğu alanda yapılan kazıda, kadın cesediyle karşılaştı. Araştırmada, kadının aynı binanın zemin katında Ahmet D. ile dini nikahla birlikte yaşayan Emine Ajdorova’nın annesi olduğu tespit edildi.



Bunun üzerine Emine Ajdorova ile Ahmet D. gözaltına alındı. Yapılan araştırmada, Gülistan Aidorova'nın, kızına, Ahmed D.'den ayrılmasını söylediği ve bu nedenle aralarında tartışma çıktığı belirlendi.

AYRILMASINI İSTEYİNCE ÖLDÜRMÜŞ

Emniyetteki sorgularında şüphelilerden Emine Ajdorova, Ahmet D.’den ayrılmasını isteyen annesini çıkan tartışmada öldürdüğünü söyledi. Ajdorova, Ahmet D.’nin ise olaydan haberinin olmadığını belirtti.

'KEDİMİZ KUŞ MU ÖLDÜRDÜ DİYE DÜŞÜNDÜK'

Olayın meydana geldiği binanın en üst katında oturan Fırat Lüleci, "Biz son 2 gündür kötü kokuyu hep hissediyorduk. Hatta, kedimiz acaba biri kuşu öldürdü de o mu kokuyor diye düşündük. Sonra böyle bir olayın meydana geldiğini öğrenince çok şaşırdık. Ölen kadını ben hiç görmedim ama kızını bir iki kere, apartmana girip çıkarken görmüştüm. Çok konuşmuyorduk diyalogda olduğumuz kimseler değillerdi" dedi.

Bir diğer mahalleli Elif Aslan ise kokunun ilk etapta çöpten geldiğini düşündüklerini ve çok rahatsız olduklarını söyledi.

Şüphelilerin sorgusu sürerken, polis ekipleri, Ahmet D.’nin olayla ilgisinin olup olmadığını belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.