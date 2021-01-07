İkinci el çevrim içi oto pazarında satışlar 2020'de 2 milyonu aştı

07 Ocak 2021 Perşembe, 11:05

INDICATA'nın ikinci el çevrim içi pazar raporundan derlediği verilere göre, 2019'da 1 milyon 771 bin 257 adetlik satış yapılan ikinci el çevrim içi binek ve hafif ticari araç pazarında, geçen yıl 2 milyon 53 bin 55 adetlik satış gerçekleşti. Böylece satışlarda 2019'a göre yüzde 16 artış kaydedildi.

Geçen yıl ikinci el çevrim içi binek ve hafif ticari pazarında ilana çıkan araç adedi 2019'a göre yüzde 58 artarak 3 milyon 370 bin 369 adet oldu. İlana çıkan araçların (ilandan tamamen kalkan araçlar satılmış kabul edildiğinde) yüzde 61'i satıldı. 2019 yılında ise 2 milyon 138 bin 852 araç ilana çıkmıştı.

PAZAR LİDERİ C SEGMENTİ OLDU

Geçen yıl segment bazında ele alındığında pazarın lideri, 710 bin 497 adetlik satış ve yüzde 41,9 pay ile C segmenti oldu.

388 bin 259 adet ve yüzde 22,9 ile B segmenti ikinci sırada ve 303 bin 175 adet, yüzde 17,9 payla da D segmenti üçüncü sırada yer aldı.

İkinci el çevrim içi satışlar içinde binek araçların payı yüzde 83, hafif ticari araçların payı 17 olarak belirlendi.

SATIŞLARDAN EN YÜKSEK PAY 5-10 YAŞINDAKİ ARAÇLARDA

Geçen yıl ikinci el çevrim içi binek ve hafif ticari araç pazarında satılan araçların yüzde 22'sini 1-4 yaşındaki araçlar oluşturdu.

Satışlarda 11 ve üzeri yaşındaki araçların payı yüzde 29 ve 5-10 yaşındaki araçların payı da yüzde 49 oldu.

50 BİN TL'LİK BİR ARACIN FİYATI YAKLAŞIK 76 BİN 300 TL'YE YÜKSELDİ

Salgının da etkisiyle geçen yıl hem sıfır hem de ikinci el otomotiv pazarında araç bulunurluğu çok düşük seviyelere inmişti. Bu nedenle 2020'nin son aylarında görülen durgunluk haricinde yıl boyunca araç fiyatları artış göstermişti.

2020 yılı geneline bakıldığında, çevrim içi otomotiv pazarında ikinci el araç fiyatlarında ortalamada yüzde 52,6 artış gözlendi. Söz konusu artış oranına göre, Aralık 2019'da 50 bin TL'ye alınabilen bir aracın fiyatı, geçen yılın aynı döneminde yaklaşık 76 bin 300 TL'ye yükselmiş oldu.

GÜNLÜK 450 BİNDEN FAZLA İKİNCİ EL ARAÇ DATASI ANALİZ EDİLİYOR

Öte yandan, makine öğrenmesi, yapay zeka ve büyük verinin birleşmesinden oluşan iş zekası seti INDICATA, Türkiye'deki ikinci el çevrim içi araç pazarını tarayarak günlük 450 binden fazla ikinci el araç datasını analiz ediyor.

Rapordaki satış verileri, ikinci el ticareti yapan kurum ve kuruluşların çevrim içi pazarda verdikleri ilan verilerine dayanırken, bu verilerin içinde bireysel araç ilanlarına ait veriler bulunmuyor.

İkinci el araç ilanı, bir kurum veya kuruluş tarafından internetten tamamen kaldırıldığında "satış" olarak sınıflandırılıyor.