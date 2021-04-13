İkinci elde en çok satılan araçlar belli oldu
İkinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında satışlar mart ayında yüzde 48 arttı. Pazarda en fazla dizel otomobiller tercih edildi.
İkinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında satışlar, mart 182 bin 731 araç satıldı. Bu dönemde ikinci el online satışlar içinde binek araçların payı yüzde 81, hafif ticari araçların payı yüzde 19 oldu.
Geçen yılın mart ayında 152 bin 544 araç satılmıştı. Satışlarda Mart 2020'ye göre yaklaşık yüzde 20 artış görülürken, bu yılın ilk 3 aylık dönemiyle geçen yılın aynı dönemi kıyaslandığında ise satışlar yüzde 10 geriledi. Şubat ayına göre ise satışlar yüzde 48 arttı.
İLAN VERİLEN ARAÇLARIN YÜZDE 54'Ü SATILDI
Geçen ay ikinci el online binek ve hafif ticari pazarında ilana çıkan araç adedi 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 105, bir önceki aya göre de yüzde 11 artarak 335 bin 464 oldu. Martta ilana çıkan araçların yüzde 54'ü satıldı.
İkinci el online binek ve hafif ticari pazarı motor tipine göre değerlendirildiğinde, martta en yüksek payı 125 bin 721 adet ve yüzde 63,80 payla dizel otomobiller aldı.
Dizel otomobilleri, 55 bin 228 adet ve yüzde 30,22 payla benzinli, 1.342 adet ve yüzde 0,73 payla otogazlı otomobiller takip etti.
Elektrikli otomobillerin payı 387 adetle yüzde 0,21 ve hibrit otomobillerin payı da 53 adetle yüzde 0,03 olarak belirlendi.
EN FAZLA C-SUV SEGMENTİ ALICI BULDU
Segment bazında ele alındığında, geçen ay pazarın lideri 60 bin 550 adetlik satış ve yüzde 41,1'lik payla C segmenti oldu. C segmentinden sonra en fazla satış yüzde 22,3 pay ve 32 bin 896 adetle B segmentinde kaydedildi.
Mart ayı segment bazında şubat ile kıyaslandığında satışlarda en fazla artış yüzde 67 ile C-SUV, yüzde 53'le C ve yüzde 52 ile de E segmentinde gerçekleşti.
Satılan araçların yaş kırılımlarına bakıldığında ise en çok 4 yaşındaki araçlar satıldı.
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