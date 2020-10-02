CHP'li Yeşil: 'İkinci öğretimden alınan harçlar kaldırılsın'

02 Ekim 2020 Cuma, 11:09

Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili Nihat Yeşil, sunduğu kanun teklifinin gerekçesinde, “ülkemizde Covid-19 nedeniyle yaşanan pandemi ilanının öncesinde devam eden birçok yapısal sorun, pandemi ilanı ile birlikte her alanda alınan kısıtlama kararlarıyla birlikte daha da büyüyerek sağlık, ekonomi, sanayi, ticaret, tarım gibi ana başlıklarda birçok konuda yeni sorunların oluşmasına neden olmuştur.

Bu sorunlardan birisi de kuşkusuz eğitim ve alt katmanlarıyla birçok sektörde yaşanan belirsizliğe dayalı yeni temel sorunlardır. 2020 yılı başında, mart ayında pandemi ilanı sonrasında tüm okullarımızda ve yükseköğretim kurumlarında yüz yüze eğitim sonlandırılarak 2019-2020 eğitim-öğretim sezonu sonlandırılmıştır” dedi.

CHP Ankara Milletvekili Nihat Yeşil, ikinci öğretim harçlarının tüm eğitim-öğretim mevzuatından kaldırılması ve ikinci öğretime tabi öğrencilerin de tıpkı birinci öğretimdeki öğrenciler gibi harç ödemeksizin eğitime devam etmeleri düşüncesiyle Yükseköğretim Kanunu kapsamında değişiklik yapılması için kanun teklifi hazırladı.

Kanun teklifine ilişkin olarak Yeşil, şunları söyledi: “Normal şartlarda 2020-2021 Eğitim-öğretim döneminin ise Eylül ayında açılması gerekirken, halk sağlığına yönelik tedbir ve önlemler nedeniyle 21 Eylül'de yalnızca Okul öncesi eğitim kurumları ve İlkokul birinci sınıf öğrencileri haftanın belirli gün ve saatlerinde derslere yüz yüze devam edebilmesi kararlaştırılmıştır. Diğer sınıflar ve yükseköğretimde yüz yüze eğitimin ne zaman başlayacağına yönelik belirsizlikler devam etmektedir. Yükseköğretimde birinci öğretim dışında, ikinci öğretime tabi öğrenciler de şu an için yüz yüze eğitimden faydalanamamaktadır. 2012 yılında örgün (birinci) öğretimde harç ücretleri kaldırılmasına rağmen, ikinci öğretime tabi öğrenciler harç ücreti ödemeye devam etmektedirler.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) neticesinde ikinci öğretimde bir üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler, dönemlik olarak okul harçlarını yatırmak suretiyle eğitim almaya hak kazanmaktadırlar.

'HİÇBİR ÖĞRENCİ EĞİTİM HAKKINDAN MAHRUM BIRAKILMAMALIDIR'

Anayasamızın 42'nci maddesinde belirtildiği üzere, "Kimse, eğitim ve öğrenim hakkın yoksun bırakılamaz." denilmektedir.”

CHP’li Yeşil, devamla “Anayasamızın ilgili maddesindeki dayanaktan hareketle, hiçbir öğrenci okul öğrenim harcını yatıramadığı için eğitim hakkından mahrum bırakılmamalıdır. 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılında Yükseköğrenim statüsünde yüz yüze eğitim şartlarının sağlanamaması durumunda, uzaktan eğitim alan öğrenciler açısından ikinci öğretim harçlarının ödenmiş olması, öğrenciler arasında eşit şartlarda eğitim almalarına rağmen sosyal ve ekonomik yönden ayrımcılığa yol açacak, ikinci öğretim statüsündeki öğrencilerin eğitimleri için harç ödemiş olmaları da hakkaniyete aykırı olacaktır.” dedi.