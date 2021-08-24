İklim değişikliğine atıf yapan STD Başkanı Fahri Altıngöz, önemli uyarıda bulundu

24 Ağustos 2021 Salı, 04:00

Son yıllarda yangın, deprem, sel gibi risklerin yaşanma sıklığına atıf yapan Sigorta Tatbikatçıları Derneği (STD) Başkanı Fahri Altıngöz, ekonomik aktivitelerdeki artış, varlık büyüklüğü, çarpık kentleşme gibi nedenlerle de bu tür doğal afetlerin çok daha yüksek ekonomik ve sigortalı hasarlara yol açtığını belirtti.

Bu noktada hem ticari hem bireysel sigorta sözleşmelerinin kapsamlı değerlendirilmesinin yeterince yapılmadığını dile getiren STD Başkanı Fahri Altıngöz, şöyle devam etti: “Örneğin enflasyon, stokların yerine konulma maliyeti, döviz kurları gibi unsurlar son derece önem arz ediyor. Zira sigortacılıkta temel kural sigorta bedelinin yani poliçedeki rakamın, mutlaka sigorta değerine yani piyasa rayicine eşit olması ilkesi aranır. Aksi durumda eksik ya da aşkın sigorta kavramı ortaya çıkar.” Tüm sigortalıları poliçe bedel ve teminatlarını kontrol etmeye çağıran Altıngöz, dkkat edilmesi gereken konuları şöyle özetledi:

- Enflasyona karşı koruma klozu önemli bir çare. Veya mutabakatlı kıymet taktiri raporu özellikle sabit kıymetler için çözüm. Olası vade bitmeden yenileme işlemine başlanılması için vade kontrolü önemli. Poliçe satın alınırken firmanızın faaliyet kolu ile teminatların uygun olduğunun kontrolü.

- Bireysel rizikolarda da vade kontrolünün yapılması çok önemli. Asistans teminatlarının içerik ve limitlerini kontrol edin. DASK’ın olduğu durumlarda yeniden inşa bedelinin doğru tespit edildiğinin teyit edilmeli.

DASK’A ‘İKLİM’ AYARI HIZLANDI



Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), son orman yangını ve sellerin zorunlu deprem sigortasının (DASK) kapsamının genişletilmesini gündeme getirdiğini, bu konudaki çalışmaların sürdüğünü açıklandı. Süreci kısa sürede tamamlamak istediklerini belirten SEDDK yetkilileri, iklim değişikliğine atıfla şuna dikkat çekti: “Artan ivmeyle devam etmesi beklenen doğal afetlerin sebep olduğu ve olacağı ekonomik kayıpların kurumlar özelinde nihai çözüme kavuşturulması beklenememekle birlikte bütüncül politikayla hareket edildiğinde, bu kayıpların en aza indirilmesinde sigortanın önemi büyük.”

‘BİSİKLETÇİ DOSTU SİGORTA’ İLE HAREKETE GEÇİRECEK

AXA Sigorta’nın, “Dünya için Hareket Et” projesiyle paralel olarak insanları güvenle bisiklet sürmeye teşvik etmek amacıyla “bisikletçi dostu sigorta” poliçesi geliştirdiği açıklandı.

AXA Sigorta Satış ve Pazarlama Başkanı Firuzan İşcan, sektörde bir ilk olarak merkeze bisikleti değil bisikletçiyi alan bu sigortanın sürüş esnasında meydana gelebilecek kazalarda bisikletçileri teminat altına aldığını vurguladı. İşçan, “Geliştirdiğimiz tüm çözüm ve yenilikleri, merkezinde güven olan bir bakış açısıyla tasarlıyoruz” dedi.

VODAFONE’LULARA ÖZEL BİREYSEL EMEKLİLİK PAKETİ



Fibaemeklilik’in Vodafone ile işbirliğini genişlettiği, “Vodafone Yanımda” uygulamasını kullananların bireysel emeklilik sistemine dahil olarak aylık 200 TL’den başlayan katkıyla birikim yapabileceği açıklandı.

Fibaemeklilik Genel Müdürü Erol Öztürkoğlu, “Katılımcı ihtiyaçlarını analiz ederek, özel planlarla sisteme girişleri artırmayı hedefliyoruz” derken, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Ergun müşterilerinin ihtiyaç duyduğu güvencelere uçtan uca dijital deneyimle erişebilmesi için çalıştıklarını belirtti.

‘18 YAŞ ALTI BES’TE ORTALAMA YAŞ SEKİZ

Anadolu Hayat Emeklilik’in 18 yaşından küçüklere gelecek güvencesi sunmak amacıyla iki ay önce satışa sunduğu “Çocuğum için BES” ürününün yoğun ilgi gördüğü, 15 bin katılımcı sayısının aşıldığı açıklandı. Açıklamada ayrıca BES’e dahil edilen çocukların ortalama yaşının da sekiz olarak gerçekleştiği belirtildi.

Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdürü Yılmaz Ertürk, “Ülkemizde 18 yaş altı yaklaşık 23 milyon nüfus bulunuyor. Bu kitlenin BES’in büyümesine önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Bu ürünümüze sadece büyük illerimizden değil, ülke genelinden talep geliyor. Ayrıca kendisi için BES kapsamında henüz yatırım yapmayan pek çok kişinin, çocuklarının geleceği için harekete geçtiklerine tanıklık ediyoruz” dedi.

SEKTÖRDEN KISA KISA

- Sigorta Cini’nin, MetLife Emeklilik ve Hayat ile işbirliği gerçekleştirdiği açıklandı. Bireysel emeklilik, hayat ve ferdi kaza sigortası ürünleri Türkiye genelindeki 36 mağazada satışa sunulacak.

- Cigna Sağlık Hayat ve Emeklilik’in, çalışanlarının gelişimini sürekli desteklemek için bu kez yetenek programı “Kazanan Bir Kültür İçin Genç Koçluk Akademisi”ni hayata geçirdiği açıklandı.

- Generali Sigorta’nın, “ekmek teknem sigortası” ile özellikle salgının olumsuz koşullarından etkilenen esnafın müşteri, çalışan, makine ve elektronik cihazlarına güvence sağladığı duyuruldu.

- Doğa Sigorta Üst Yöneticisi Nihat Kırmızı, sigorta güvencesinin hayatın her alanında olduğu gibi eğitimde de yarınların teminatı olarak beklenmedik risklere karşı koruma sağladığını söyledi.

- Dünyanın en büyük broker şirketlerinden ABD’li Gallagher’ın, İstanbul merkezli sigorta ve reasürans brokeri Brokers’ House‘un çoğunluk hisselerini satın aldığı açıklandı.