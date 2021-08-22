İklim krizi Ege ovalarındaki 'kırmızı mesai'yi erken bitirdi
Domatesinküresel ısınma nedeniyle yaşanan aşırı sıcak havaların etkisiyle erken olgunlaşıp hızla kuruması, her yıl eylüle kadar devam eden kuru domates sezonunun vaktinden önce bitmesine neden oldu.
Ege Bölgesi'nde kurutulmuş domates üretim merkezlerinden Torbalı'da, aşırı sıcak nedeniyle ürünlerin hızlı olgunlaşması sezonun erken tamamlanmasına yol açtı.
Türkiye'nin önde gelen tarımsal ihraç ürünlerinden kurutulmuş domatesin ana üretim bölgelerinden Torbalı'da tarlalar, temmuz ayından itibaren kırmızıya büründü.
Binbir zahmetle kurutulmaya bırakılan domates işinde çalışanların büyük kısmını oluşturan, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden gelen çoğunluğu kadın tarım işçileri, gün doğumuyla mesaiye başladı.
İşçiler, toprak zemin üstüne serilmiş beyaz örtüyle kaplı alanda güneşin altında gün batımına kadar zorlu mesai gerçekleştirdi.
Aşırı sıcak havanın etkisiyle tarladaki domateslerin hızlı bir şekilde olgunlaşmasından dolayı normalde eylül ayına kadar devam eden işçilerin "kırmızı mesai"si bu yıl erken bitti.
Sezonun erken kapanması nedeniyle bölgeden ayrılmaya hazırlanan işçiler, farklı kentlerde çalışmak için yollara düşmeye başladı.
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