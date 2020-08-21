İktidarı öven AKP’liye, CHP seçmeninden sert tepki!
İstanbul Şişli’de sokağın nabzını tutan Cumhuriyet Tv, son günlerin en sert tartışmasına neden oldu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun AKP kanalıyla engellendiği iddiasını yurttaşlara soran Cumhuriyet Tv, AKP ve CHP seçmenin karşılıklı birbirlerini suçlamasına şahit oldu.
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