İktidarın yeni para kaynağı trafik: Kotayı tutturmak için bol bol ceza!

12 Eylül 2021 Pazar, 11:09

CHP Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya, son dönemde artışa geçtiği belirtilen trafik cezalarına dikkat çekerek "AKP Hükümeti yeni para kaynağı olarak son dönemlerde trafik cezalarından medet ummakta” dedi.

Yılmazkaya, konuyla ilgili yazılı açıklamasında, “2020 yılı trafik ceza hasılatı 4 milyar 700 milyon lira dolayında olan AKP Hükümeti, 2021 yılı için trafik cezalarında çıtayı yükselttiğini resmi olarak açıklamıştı. 2021 yılındaki hedefini tutturmak adına emniyet ve jandarmaya kota uygulaması getiren Hükümet, trafik cezalarından 6 milyar liranın üzerinde para toplamayı hedefliyor! Buda vatandaşa daha fazla ceza kesilmesi anlamına geliyor!” dedi.

Yılmazkaya, “Vatandaştan toplanan vergiler israfa, saltanata, gereksiz yerlere, yandaş müteahhitlerin yüksek maliyetli ihalelerine harcanınca, AKP Hükümeti de yeni para kaynağı olarak son dönemlerde trafik cezalarından medet ummakta” ifadelerini kullandı.

"UTANMASALAR YOLDA HIZLI YÜRÜYENE CEZA KESECEKLER!"

“Türkiye’de vatandaş sıfır araç alırken dünyanın en yüksek vergisini ödüyor. Neredeyse araç bedelinin üç katı vergi veriyor. Halkımız milli gelire göre dünyanın en pahalı benzinini almak zorunda kalıyor, geçmediği köprüye, otoyola para ödüyor” diyen Yılmazkaya, “AKP Hükümeti utanmazsa yolda hızlı yürüyen vatandaşa bile ceza kesecek” ifadesini kullandı.

“Uygulandıkları yanlış politikalar nedeniyle dar boğaza girmiş olan AKP Hükümetinin trafik cezalarını gelir kapısı gibi gördüğünü” ifade eden Yılmazkaya, son dönemlerde vatandaşa kesilen trafik cezalarındaki büyük artışa ilişkin yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Bütçe açığını trafik cezalarıyla kapatmayı planlayan AKP İktidarı, gelene-geçene ceza kesmeyi bırakın arabasını kullanmayan vatandaşa da bile ceza kesmeye başladı. Nasıl köprüden geçmeyen vatandaş köprünün parasını ödemek zorunda kalıyorsa, trafik cezalarında da aynı yöntem uygulanmakta. Vatandaştan toplanan vergiler gereksiz yerlere harcanınca, yandaşlara ihaleler yüksek maliyetlerle bol keseden verilince, israf ve saltanat İktidarı yolsuzluklarla ülke kaynaklarını tüketince, doğal olarak hazinenin kasasında para kalmadı” ifadelerini kullandı.

"VATANDAŞ BU CEZALARI NASIL ÖDEYECEK?"

Yılmazkaya, “Milletten topladığı vergileri har vurup harman savuran AKP iktidarı, boşalan hazinenin kasasını doldurmak için vatandaşa IBAN numarası göndermesine rağmen halktan umduğunu bulamayınca, kaynak olarak trafik cezalarından topladığı geliri artırmanın derdine düşmüş.

2020 yılı trafik ceza hasılatı 4 milyar 700 milyon lira dolayında olan AKP Hükümeti, 2021 yılı için trafik cezalarında çıtayı yükselttiğini resmi olarak açıklamıştı. 2021 yılındaki hedefini tutturmak adına emniyet ve jandarmaya kota uygulaması getiren Hükümet, trafik cezalarından 6 milyar liranın üzerinde para toplamayı hedefliyor! Bu da vatandaşa daha fazla ceza kesilmesi anlamına geliyor! Bu hedef içinde İçişleri Bakanlığı, Hazineye yeni kaynak sağlamak adına jandarma ve emniyet birimlerine vatandaşa bol bol ceza kesmeleri için kota uygulaması getirdi.

Polis ve jandarmanın maliye personeli gibi vatandaştan para toplaması için cezalara ağırlık vermesi yönünde talimat veren Saray Hükümeti, zor durumdaki vatandaşın bu cezaları nasıl ödeyeceğini düşünmemektedir. Sadece kendi konforunu düşünen Saray, lüks ve şatafatı için saltanatına kaynak aramanın derdindedir” ifadelerini kullandı.



