İl Başkanı Demir'den eski Bakan Eroğlu'na: 'Allah aşkına aklımızla dalga geçmeyin...'

11 Ekim 2020 Pazar, 09:39

Orman ve Su İşleri eski Bakanı Veysel Eroğlu, Edirne’ye gelerek AK Parti İl Başkanlığı ziyareti sırasında bir açıklama yaptı. Bakan açıklamasında, “Edirne’de ne yapılmışsa AK Parti hükümeti zamanında yapılmıştır. Eski Edirne köy gibiydi. Ben Edirne’yi çok iyi bilirim. Ama Edirne her şeyiyle çok gelişti” ifadelerini kullandı. Eroğlu’nun açıklamasına cevap İYİ Parti Edirne İl Başkanı Ekrem Demir’den geldi. Demir, yazılı açıklamasında Edirne’nin hükümet döneminde yatırım almadığına değinerek, “Yetişmiş genç beyinlerimizi kentte istihdam yaratacak bir imkân olmadığından sayenizde çoğu metropolleri, yabancı ülkeleri öğrenmiş, deneyimlemiş oldular” ifadeleriyle eleştirdi.

“92 YIL BAŞKENTLİK YAPMIŞ SERHAT ŞEHRİ KÖY OLMAMIŞTIR” ,

AKP’nin Edirne’de yaptığı projelerin başarıya ulaşamadığına değinen Başkan Demir, “DSİ’nin bağlı olduğu bakanlıkta iki dönem kaldınız. Bu söylem bakanlık yapan birine yakışmamış ve Edirne’yi üzmüştür. Kendilerinin iktidarları döneminde bölgemizde temeli atılan tek bir baraj projesi yoktur. Önceki hükümet dönemlerinde başlatılan Hamzadere Barajının yüzde 40’ını ancak yapılabildi, Çakmak Barajı Sulama İhalesi bile yapılamadı. By-pass kanalı alel acele açıldı, lakin kanal bağlantıları ve çökeltme havuzu yapılmadığı için kanal sazlık haline dönüşerek vatandaştan çok tepki almaya başladı. 'Edirne’ye denizi getiriyoruz' diyor sayın bakan, lakin ilgili kurumda bahsettiği konuları kapsayan bir proje yok. Yerel basında açıklanan projeleri deklare ediyor. Ergeneye 4,5 milyar harcadık diyor! İyi de Ergene aynı akıyor. Bu paralar nerelere harcandı” dedi.

“SAYIN BAKAN SİZİN KIYMETİNİZİ NASIL BİLEMEDİK BAĞIŞLAYIN(!)”

Eroğlu’na kıymetinizi bilemedik diyerek gönderme yapan Başkan Demir, “Daha da kötüsü arıtılacağı söylenen Ergene’nin kirli suları, bitmek üzere olan projeyle, Marmara Denizi’ne aktarılacak. Ergene havzası berbat edildi. Şimdi de Marmara denizi kirletilecek daha önemlisi, ilkbahar ve yaz aylarında Ergene nehrinde su akmayacağı için Ergene vadisi ekolojik dengesi bozulacaktır. Sayın Bakan sizin kıymetinizi nasıl bilemedik bağışlayın(!). Kusurumuza bakmayın lütfen. Siz Edirne’ye ne yaptınız bir anlatırsanız bizler de duyalım, öğrenelim, sayenizde” ifadelerini kullandı.

“ALLAH AŞKINA AKLIMIZLA DALGA GEÇMEYİN”

“Edirne’de ne yaptınız” diyen Başkan Demir, “Yoksa; Demirhanlı Havaalanı’ndan uçak mı kalktı? Sulama sorunu mu çözüldü? Tarım ve hayvancılık zirve yapıp çiftçimizin yüzü mü güldü? Yoksa Selimiye Cami önündeki mezbelelik içinde duran yemiş hanı çarşısı hizmeti mi açıldı? Ha aklıma gelmişken söylemem lazım ayaklarını Sefer Şah Türbesi üzerinde olan içinde bir kuruşu ve emeği olmayan Mehmet Müezzinoğlu Köprüsü trafiğe açıldı da haberimiz mi yok? Hızlı tren hayata geçti haberimiz mi yok? Allah aşkına aklımızla dalga geçmeyin. Trakya’da buna ‘Aydi başka kapıya’ derler” şeklinde konuştu.

“FABRİKALAR BİR BİR KAPANDI DA ÇEVRE FELAKETİNDEN YIRTMIŞ OLDUK”

Açıklamasının sonunda AK Parti dönemin Edirne’de yaşanan olayları esprili şekilde dile getiren Demir, “Sayenizde çiftçilikten umudu kalmayan zavallı halkımız kentte asgari ücretle iş bulup yerleşti de kent yaşamının nimetlerini tatmış oldu. Fabrikalar bir bir kapandı da çevre felaketinden yırtmış olduk. Yetişmiş genç beyinlerimizi kentte istihdam yaratacak bir imkân olmadığından sayenizde çoğu metropolleri, yabancı ülkeleri öğrenmiş, deneyimlemiş oldular. Dahası da var elbet ama bu kadarı bile bize utanmamız için yeter! Affedin sayın bakanım... Nankörüz biz” diye konuştu.