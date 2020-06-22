İl müdürlerinin AKP ziyaretlerine tepki: Türkiye için utanç vesikasıdır

22 Haziran 2020 Pazartesi, 14:11

Kayseri’de SGK İl Müdürü Haci Ali Hasgül, İl Sağlık Müdürü Hasan Ali Benli ve İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekici birer gün arayla AKP Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu’nu parti binasında ziyaret etti. CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık ''İl müdürlerini AKP il başkanı karşısında el pençe durur bir şekilde gösteren görüntüler Türkiye için utanç vesikasıdır'' dedi.

SGK İl Müdürü Hacı Ali Hasgül’ün ardından İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci de ziyarete gitti.



Sözcü'den Müslüm Evci'nin haberine göre, AKP Kayseri İl Başkanlığı sosyal medya hesaplarından da paylaşılan ve "AKP il müdürlerini sorguya mı çekti?" şeklinde yorumlanan ziyaretlere tepki gösteren Arık, şunları söyledi:

* Bu ziyaretler bir nezaket ziyareti midir? Eğer böyle ise bürokratlarımız nezaket gereği kentteki tüm siyasi parti il başkanlarını ziyaret ettiler mi? Cumhuriyet Halk Partisi’ne, İYİ Parti’ye Saadet Partisi’ne, Milliyetçi Hareket Partisi’ne de gittiler mi?

* Bu ziyaretler liyakatin yerini sadakatin aldığının fotoğrafıdır. Bu fotoğraf Türkiye’nin uçuruma sürüklenişinin fotoğrafıdır.

* İl müdürlerini AKP il başkanı karşısında el pençe durur bir şekilde gösteren görüntüler Türkiye için de Kayseri için de utanç vesikasıdır.

Ziyerete gidenler arasında İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli de var. (Soldaki)



"AKP İL BAŞKANI VALİ DEĞİLDİR"

"Günlerdir liyakat sahibi olmayan insanların Türkiye’nin en önemli kuruluşlarına atanmalarını konuşuyoruz" diyen Arık, sözlerine şöyle devam etti:

* AKP il başkanlığının sosyal medyasından yayımlanan fotoğraflar da gösteriyor ki, AKP için liyakat değil, sadakat önemli. Devletin değil, AKP’nin çıkarlarını düşünen bürokratlar önemli…

* Biz partili cumhurbaşkanının sakıncalarını anlatırken, il başkanlarının valilerin yerini alacağının altını özellikle çizmiştik.

* İşte bu fotoğraflar da gösteriyor ki, valilere bilgi vermesi gereken bürokratlar AKP il başkanlığına gidip bilgi veriyor.

* Hiç kimse unutmasın AKP iktidar olabilir ama AKP il başkanı vali değildir. Bu durumu sorgulaması gereken kişi öncelikle Kayseri Valisi Sayın Şehmus Günaydın’dır.