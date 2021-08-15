İl Müftüsü camilerde toplanan yardım parasıyla kendisine 456 bin liraya makam aracı aldırdı!
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın aldığı tasarruf tedbirleri kararına rağmen kendi altına sıfır makam aracı çeken Gaziantep İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar, ilçe müftüsüne yeni makam odası yaptırıyor. Kendine 456 bin TL'lik makam aracını satın aldıran Hazırlar’ın, ödemeyi camilerde toplanan yardım paralarıyla yaptığı ortaya çıktı.
Gaziantep İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar, kendine 456 bin TL'ye sıfır kilometre 2021 model makam aracı satın aldırdı. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla 30 Haziran 2021’de yayınlanan tasarruf tedbirlerine rağmen altına sıfır otomobil çeken Hazırlar’ın, 2013 model bir makam aracı bulunuyordu.
Aynı zamanda Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Gaziantep Şube Başkanlığını da yürüten Hüseyin Hazırlar’ın makam otomobilini TDV Gaziantep Şubesi hesabından satın aldırdığı ortaya çıktı.
İL MÜFTÜSÜNE SIFIR MAKAM ARACI, İLÇE MÜFTÜSÜNE YENİ MAKAM ODASI!
Müftü Hazırlar kendisine yeni makam aracı satın alırken Şehitkamil İlçe Müftüsü Feyyaz İdin için ise İl Müftülüğü binasında özel makam odası yaptırma kararı aldı. Feyyaz İdin’in ilçe müftülüğü binasında makam odası bulunmasına rağmen müftü Hazırlar’ın il müftülüğü binasına yeni yaptırdığı makam odası için yüklü miktarda bütçe ayrıldı.
Mevcutta bulunan 2013 model makam aracının satışını ihalesiz gerçekleştiren müftü Hazırlar, satın aldırdığı yeni aracın ödemesini TDV Gaziantep Şubesi’nin camiler için topladığı parayla yaptırdı.
Haberle ilgili bilgi almak için ulaştığımız Gaziantep İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar ise yalanlamakla yetindi.
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