'İlan kesme cezası özgür basına darbedir'

18 Aralık 2020 Cuma, 09:13

İzmir’e, Uğur Mumcu adı verilen arabalı vapurun ilk seferinin yapılması için gelen Mumcu, son siyasi gelişmeler ve Cumhuriyet gazetesine verilen ilan kesme cezaları hakkında görüştü.

Güldal Mumcu, “Halkın haber alma, gerçekleri öğrenme hakkı basın yoluyla sağlanır. Bir ülkede basın özgür olduğunda halk tüm gerçekleri bütün açıklığıyla görebilir. İktidarın gazetemiz Cumhutiyet’e verdiği ilan kesme cezası özgür basına yapılmış bir darbedir. Şiddetle kınıyorum. Özgürlükten yana olan herkesi bu cezayı kınamaya ve ilan vermeye davet ediyorum. Özgür basın susturulamaz” diyerek tepki gösterdi.