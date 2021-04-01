İlgezdi, "TRT hakkında yasal işlem yapılacak mı" diye sordu

01 Nisan 2021 Perşembe, 16:00

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, gazetemizin yazarı Barış Pehlivan'ın gündeme getirdiği, 27 Mart 2021 Cumartesi günü Hacı Bayram Veli Üniversitesi’nde TRT kurum içi sınavında kadın ve erkek personelin ayrı salonlarda sınava alınmasını Meclis gündemine taşıdı.

İlgezdi, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesi üzerine, “AKP Kongrelerinde gördüğümüz harem- selamlık uygulamaların kamusal yayıncılık yapmak için kurulmuş TRT’nin sınavında olması kabul edilemez! Bu uygulama Anayasamıza açıkça aykırıdır. Anayasal suç işleyenlerin haklarında yasal işlem yapılmasını, bu kararın altında imzaları olanlara idari soruşturma açılmasını talep ediyoruz” dedi.

İlgezdi, TRT’nin bütün yurttaşların vergileriyle yayın yapan ve anayasal bir kurum olduğunu kaydederek, “Bin 260 kadın ve erkeğin ayrı salonlarda, harem- selamlık sınava alınması kabul edilemez. TRT anayasaya bağlı olmak zorundadır!” ifadelerini kullandı.

"YASAL İŞLEM YAPILACAK MI?"

TRT’nin harem- selamlık sınavını Meclis gündemine de taşıyan Akkuş İlgezdi, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a, “Anayasal suç işleyen TRT yöneticilerine yasal işlem yapılacak mıdır?” diye sordu.

İlgezdi'nin yönelttiği sorular şöyle:

1- Sınava giren TRT memurları neden kadın erkek ayrı salonlarda sınava alınmıştır?

2- Sınıflar tesadüfen mi harem-selamlık oluşturulmuştur?

3- Sınav salonlarının listeleri kim veya kimler tarafından yapılmıştır?

4- Anayasal suç işleyen TRT yöneticilerine yasal işlem yapılacak mıdır?

5- Harem-selamlık sınav salonu ayarlayanlar hakkında idari bir soruşturma açılmış mıdır?