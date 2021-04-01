İlgezdi, "TRT hakkında yasal işlem yapılacak mı" diye sordu
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi TRT’nin kurum içi sınavını harem-selamlık yapmasını Meclis gündemine taşıdı. İlgezdi, “Bin 260 kişinin katıldığı kurum içi sınavda kadın ve erkekler ayrı ayrı salonlarda sınava girmek zorunda bırakıldı. TRT yöneticileri, anayasamızın laiklik ilkesini çiğneyerek açıkça suç işlemiştir. TRT yöneticilerinin hesap vermesi için bütün yasal haklarımızı kullanacağız” dedi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, gazetemizin yazarı Barış Pehlivan'ın gündeme getirdiği, 27 Mart 2021 Cumartesi günü Hacı Bayram Veli Üniversitesi’nde TRT kurum içi sınavında kadın ve erkek personelin ayrı salonlarda sınava alınmasını Meclis gündemine taşıdı.
İlgezdi, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesi üzerine, “AKP Kongrelerinde gördüğümüz harem- selamlık uygulamaların kamusal yayıncılık yapmak için kurulmuş TRT’nin sınavında olması kabul edilemez! Bu uygulama Anayasamıza açıkça aykırıdır. Anayasal suç işleyenlerin haklarında yasal işlem yapılmasını, bu kararın altında imzaları olanlara idari soruşturma açılmasını talep ediyoruz” dedi.
İlgezdi, TRT’nin bütün yurttaşların vergileriyle yayın yapan ve anayasal bir kurum olduğunu kaydederek, “Bin 260 kadın ve erkeğin ayrı salonlarda, harem- selamlık sınava alınması kabul edilemez. TRT anayasaya bağlı olmak zorundadır!” ifadelerini kullandı.
"YASAL İŞLEM YAPILACAK MI?"
TRT’nin harem- selamlık sınavını Meclis gündemine de taşıyan Akkuş İlgezdi, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a, “Anayasal suç işleyen TRT yöneticilerine yasal işlem yapılacak mıdır?” diye sordu.
İlgezdi'nin yönelttiği sorular şöyle:
1- Sınava giren TRT memurları neden kadın erkek ayrı salonlarda sınava alınmıştır?
2- Sınıflar tesadüfen mi harem-selamlık oluşturulmuştur?
3- Sınav salonlarının listeleri kim veya kimler tarafından yapılmıştır?
4- Anayasal suç işleyen TRT yöneticilerine yasal işlem yapılacak mıdır?
5- Harem-selamlık sınav salonu ayarlayanlar hakkında idari bir soruşturma açılmış mıdır?
Video Haberler
- Kaçmaya çalıştıkları pencerede polisle karşılaştılar
- Esenyurt'ta kılıçlı pompalı tüfekli kavga kan dondurdu
- İstanbul Boğazı'nda korkutan gemi arızası
- Karantinada olması gereken aşçı fena yakalandı
- İstanbul’un göbeğinde taksici dehşeti kamerada
- Hırsızlık anları kamerada
- Sosyal medyayı ayağa kaldıran taciz görüntüleri
- Mansur Yavaş, kendisi için yapılan şarkıyı paylaştı
- Donmuş göle nefes kesen atlayış kamerada
- Kılıçdaroğlu, Mahruze Teyzeyi ziyaret etti
En Çok Okunan Haberler
- AKP'den, Bahçeli'ye jet yanıt
- Siğil aldırma ameliyatına giren polis yaşamını yitirdi
- İçişleri Bakanlığı'ndan kısıtlama açıklaması
- İstanbul'da silahlı çatışma
- Bir darbe de kıyı belediyelerine
- Koca, nüfusun çoğunluğunun aşılanacağı tarihi duyurdu
- Altun'un aleyhine karar veren hakim hedef alındı
- Soylu’ya Hapisten Mahrem Mektup
- Usta tiyatro oyuncusu yaşamını yitirdi
- Bahçeli: AYM'nin kapanması ertelenemez bir hedef