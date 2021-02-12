Ilıca eski günlere geri dönecek

Ilıca eski günlere geri dönecek
Ilıca’nın çok yakında şaşaalı günlerine döneceğini belirten Çeşme Belediye Başkanı Oran, “İzmir’in incisi, yeryüzü cennetimiz Çeşme’yi hak ettiği noktaya taşıyacağız. Ilıcamız’da yeni düzenlemeler yapıyoruz.” dedi.
Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, Ilıca Mahalle Muhtarı Kamil Baykal, Teknik ve İdari Birim amirleri ile birlikte yaz aylarında yerli ve yabancı binlerce turist ağırlayan Ilıca’da incelemelerde bulundu. Ilıca’nın çok yakında şaşaalı günlerine döneceğini belirten Başkan Oran, “İzmir’in incisi, yeryüzü cennetimiz Çeşme’yi hak ettiği noktaya taşıyacağız. Ilıcamız’da yeni düzenlemeler yapıyoruz. Yıldız Burnu- Ege çeşme sahili arası projemizin onayını bekliyoruz. Kısa sürede Ilıca’da bulunan Topan Banyomuzu ayağa kaldıracağız. Ilıca çarşımızı yeniden inşa ediyoruz. Ilıca eski ihtişamlı günlerine kavuşacak, yeniden nefes alacak. Deniz ile kent arasındaki bağlantıyı koparan sınırları kaldırma ve “Denize Kavuşma” projelerimize bir yenisini daha ekledik. Sahil şeridini yeniden düzenleyerek yurttaşlarımızın yürüyüp, sporunu yapabileceği şekilde Ilıcamızı denizle buluşturacağız” dedi.
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