İlk defa evcil bir kedide Covid-19 tespit edildi

27 Temmuz 2020 Pazartesi, 17:08

İngiltere'de, ilk kez evde yaşayan kedide yeni tip koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği bildirildi.

İngiltere Veterinerlik Ofisinden yapılan açıklamada, 22 Temmuz'da İngiltere'nin Weybridge kentindeki Hayvan ve Bitki Sağlığı Ajansında bir evcil kediye Covid-19 testinin yapıldığı ve sonuçlarının pozitif çıktığı belirtildi.

Kedinin, ülkede Covid-19'un tespit edildiği ilk hayvan olarak kayıtlara geçtiği ifade edilirken, evcil kediye Covid-19 virüsünün nasıl bulaştığına yönelik çalışmaların da devam ettiği kaydedildi.

NADİR GÖRÜLEN BİR OLAY

İngiltere Veterinerlik Ofisi Müdürü Christine Middlemiss, İngiltere'de nadir görülen bir olayla karşılaştıklarını belirterek, evcil hayvanların bu hastalığı insanlara yaymada rol oynadığına dair bir kanıt olmadığına dikkati çekti.

İngiltere Halk Sağlığı Kurumu Tıp Direktörü Yvonne Doyle ise hayvanlara virüsün insanlardan bulaşmış olabileceğini aktardı.