İlk defa görevdeki bir lider koronavirüsten yaşamını yitirdi

Koronavirüs salgını nedeniyle Afrika’da bulunan Eswatini’nin Başbakanı Dlamini, 52 yaşında hayatını kaybetti. Dlamini, görevdeyken Covid-19 salgınından ölen ilk lider oldu.

AA
14 Aralık 2020 Pazartesi, 13:06
İlk defa görevdeki bir lider koronavirüsten yaşamını yitirdi
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Eswatini’nin Başbakanı Dlamini, Covid-19 nedeniyle Güney Afrika'da tedavi gördüğü hastanede 52 yaşında yaşamını yitirdi.

Başbakan Yardımcısı Themba Masuku, yaptığı yazılı açıklamada, "Majesteleri, Sayın Başbakan Ambrose Dlamini'nin üzücü ve zamansız vefatından milleti haberdar etmemi emretti. Ekselansları bu öğleden sonra, Güney Afrika'da bir hastanede tıbbi bakımdayken yaşamını yitirdi." ifadelerini yer verdi.

Dlamini, kasım ayı ortalarında yakalandığı virüsle bir buçuk ay mücadele etmişti. Dlamini’nin tedavisinin hızlanması için 2 Aralık'ta Güney Afrika’da bir hastaneye götürülmüştü.

Ülkede 18 yıldan fazla bankacılık sektöründe çalışan Dlamini, 2010-2018'de ülkenin en büyük telekomünikasyon şirketi olan MTN'nin başkanlığını yapmıştı.

Dlamini, 2018 yılında ülkenin başbakanı olarak atanmıştı.


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