İlk köprünün temelini Erdoğan atacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, "Kanal İstanbul"un ilk köprüsünün temelinin 26 Haziran'da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından atılacağını belirtti.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Kanal İstanbul" ile ilgili yeni bir açıklamada bulundu.
Karaismailoğlu, "Dünya ticaretinde güçlü bir alternatif lojistik merkez olma hedefimizin öncelikli adımı olan Kanal İstanbul’un da 26 Haziran günü, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımı ile ilk köprüsünün temelini atacağız" diye belirtti.
Karaismailoğlu devamında "Üretim sistemlerimizdeki kesintisiz çalışma ile birlikte, tüm ulaşım modlarımızın da desteği ile Mart 2021’de ülkemizin ihracatı yüzde 42 oranında arttı" ifadelerini kullandı.
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