İlkay Gündoğan koronavirüse yakalandı
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, İlkay Gündoğan’ın koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, İlkay Gündoğan’ın koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Koronavirüs salgını futbol dünyasını etkilemeye devam ediyor. Bu bağlamda İngiliz ekibi Manchester City, Türk asıllı Alman futbolcusu İlkay Gündoğan’ın korona virüse yakalandığını duyurdu. Testi pozitif çıkan başarılı futbolcunun Premier Lig ve İngiltere Hükümeti’nin karantina protokolüne uygun olarak 10 gün karantinada kalacağı da ifade edildi.
En Çok Okunan Haberler
- Başsavcıdan nikahtan sonra Saray ziyareti
- Psikiyatrist Prof. Dr. Verimli'den 'Kırmızı Oda' yorumu
- Müge Anlı kavgası bildiğiniz gibi değil
- Anketten çıkan sonuç espri konusu oldu
- Koray Aydın'ın talimatına Akşener ve delegelerden tepki
- TTB'den çarpıcı anket: Salgının yayıldığı ili açıkladı
- MHP'den İnce'ye 'bukalemunlu' Bahçeli yanıtı
- Tartışmalı müdür dokunulmaz çıktı
- Rıdvan Dilmen: 'Terörle ilişkisi olanları açıklayacağım'
- Çamaşır makinesi patladı! Facianın eşiğinden dönüldü
Video Haberler
- Sınıfa sakin bir şekilde giren Emir ağlayarak çıktı
- Aleyna Çakır'a şiddet uyguladığı anlara ilişkin itiraf
- Kalın’dan sokağa çıkma yasağıyla ilgili flaş açıklama
- Önce marketi soydu, ardından çalışanı kaçırdı
- Koruma altındaydı, kazada feci şekilde can verdi
- Okulla tanışan minik öğrenciler sınırlarına girdi
- Kampçıların üzerine ağaç devrildi: Biri ağır, 4 yaralı
- Futbolcular hakem odasını bastı!
- Sağlık çalışanı kadını bıçaklayıp öldürmeye kalkıştı
- Hindistan'da facia! Çok sayıda ölü var
En Çok Okunan Haberler
- Başsavcıdan nikahtan sonra Saray ziyareti
- Psikiyatrist Prof. Dr. Verimli'den 'Kırmızı Oda' yorumu
- Müge Anlı kavgası bildiğiniz gibi değil
- Anketten çıkan sonuç espri konusu oldu
- Koray Aydın'ın talimatına Akşener ve delegelerden tepki
- TTB'den çarpıcı anket: Salgının yayıldığı ili açıkladı
- MHP'den İnce'ye 'bukalemunlu' Bahçeli yanıtı
- Tartışmalı müdür dokunulmaz çıktı
- Rıdvan Dilmen: 'Terörle ilişkisi olanları açıklayacağım'
- Çamaşır makinesi patladı! Facianın eşiğinden dönüldü