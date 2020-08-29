İlker Başbuğ'dan 30 Ağustos mesajı: İnsanın kör olması gerekir
Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, 30 Ağustos kutlamaları tartışmalarına tepki gösterdi.
Sosyal medya hesabından, “Türk Ordusu İzmir’i kurtarınca,Yunan Kralı ve Sultan Vahdeddin ülkelerinden kaçtı, İngiltere Başbakanı ise makamını terk etti” diye yazan İlker Başbuğ, “Bunların önemini anlamamak için insanın kör olması gerekir, eğer kafasında Atatürk’ün gerçekleştirdiği Cumhuriyet ile sorunu yoksa” ifadelerini kullandı.
30 Ağustos 1922 tarihindeki büyük zaferin 98’inci yılı kutlamaları, hükümet tarafından Covid gerekçesi ile yasaklanırken, Ayasofya toplu namazla cami olarak açılmış ve Malazgirt Zaferi de kutlanmıştı.
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