İlker Başbuğ'dan Müyesser Yıldız'a destek mektubu
Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ, Sincan Cezaevi’nde tutuklu bulunan Odatv Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız’a yarın görülecek dava öncesi destek mektubu gönderdi.
Gazeteciler Müyesser Yıldız, İsmail Dükel ve astsubay Erdal Baran’ın yargılandığı davanın ilk duruşması 9 Kasım Pazartesi saat 09.30’da 26. Ankara Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.
Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ, Sincan Cezaevi’nde tutuklu bulunan Odatv Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız’a mektup gönderdi.
İlker Başbuğ, mektubunda “2012 yılının başlarında ikimizde Silivri Cezaevi’nde tutukluyduk” diyerek Ergenekon kumpası sürecine dikkat çekti.
O dönemde de Müyesser Yıldız’a mektup gönderdiğini hatırlatan İlker Başbuğ, “Sevgili Müyesser, bu mektubu yazdığım gün, sekiz yıl sonra sizin tekrar tutuklanarak cezaevine konulacağınızı ve size bir mektup daha yazma durumunda kalacağımı hiç düşünmezdim. Ancak hayat maalesef beklenmedik acılarla dolu” ifadelerini kullandı.
Başbuğ, mektubunda “Sizin, bugün de bir suç işlemediğinize inanıyorum” sözleriyle Müyesser Yıldız’a destek verdi.
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