İmamoğlu Adnan Kahveci'yi mezarı başında andı

05 Şubat 2021 Cuma, 20:21

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün Kartal’da da mesai yaptı. Cuma namazını Hürriyet Mahallesi Merkez Cami’nde kılan İmamoğlu, eski devlet Bakanı Adnan Kahveci’nin 28. ölüm yıldönümünde düzenlenen anma etkinliğine katıldı. Etkinlik öncesi mezarlık yakınındaki Bayram Demirkol Parkı’nı da ziyaret eden İmamoğlu, çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi, vatandaşlarla sohbet etti. İmamoğlu, ardından İBB, Kartal Belediyesi, Köprübaşı Vakfı ve Adnan Kahveci Vakfı’nın birlikte gerçekleştirdiği etkinliğe katıldı. Anma töreninde Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi ile Kahveci ailesi üyeleri ve siyasetçiler de yer aldı.

“KAHVECİ KİMSEYİ AYRIŞTIRMADI, ÖTEKİLEŞTİRMEDİ”

Adnan Kahveci’nin hizmet ve davranışlarıyla halkın gönlünde haklı bir yer edindiğini söyleyen İmamoğlu, ülkesinin gelişimi için var gücüyle çalışan bir devlet insanının anıldığını belirtti. İmamoğlu, özetle şöyle konuştu:

“Güzel ülkemizin ekonomisine sanayisine istihdam kavramlarına çok çok kıymetli katkıları oldu. Bunları yaparken de hiç kimseyi ayrıştırmadı, ötekileştirmedi ve başkalaştırmadı. Tam aksine, yaşayan her vatandaşına eşit gözle bakmayı, başardı. Demokratikleşmeyi önemsemiş ve siyasi yaşamında da bunu ispat etmiş bir insan. Bu aziz millete her fırsatta eşit durması, her kesimden insanın kalbinde de daima var olmasına sebep oldu.

Ülkesinin çıkarlarında tek bir kuruşun dahi heba edilmemesi noktasında hem kararlı duruşu hem de örnek davranışlarıyla bir simge oldu. Bu yolda usanmadan da mücadele etti.

“HİÇBİR ZAMAN AKIL VE BİLİMDEN AYRILMADI”

Merhum Kahveci de Boğaziçi Üniversitesi’nde öğretim üyesiydi, hiçbir zaman akıl ve bilimden ayrılmadı. Çalışmalarıyla hem ülkemizin modernleşmesi hem de çağın teknolojilerinin yakalanmasında örnek kavramları temsil eden nitelikli bir devlet adamıydı. Bu açıdan gerçekten kendisine ne kadar şükran duysak, minnet duysak azdır. Ondan bize, böylesine değerli bir miras kaldı. Demokrasiye bağlılığı, dürüstlüğü, ülkesine sadakati, çalışkanlığı, bilime ve teknolojiye verdiği değer ile hepimiz için çok kıymetli bir örnek oldu. Allah herkese, milletine onun gibi hizmet edebilmeyi nasip etsin. Onun gibi bu milletin takdirini, sevgisini, her kesimden insanın gönlüne girmeyi herkese nasip etsin.”

“DEVLET ADAMLIĞI KAVRAMININ KARŞILIĞIDIR”

Etkinlikte söz alan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kahveci’nin devlet adamlığı yönüne vurgu yaptı. Kahveci’nin yolundan gitmeye çalışan siyasetçilerin hâlâ var olduğunu vurgulayan Yüksel, “Siyaset üstü bakmanın, devlet adamlığının ne demek olduğunu gelecek nesiller de anlayacaktır. Adnan Kahveci, devlet adamlığı kavramın karşılığıdır” dedi.

Anma etkinliği, konuşmalar ardından Kuran-ı Kerim tilaveti ile devam etti. İmamoğlu, okunan Kuran’ın ardından Adnan Kahveci’nin mezarına karanfil bıraktı ve Fatiha okudu.

İmamoğlu’nun bir sonraki adresi de Kartal Balıkçılar Çarşısı oldu. Esnafa bol kazanç dinleyen İmamoğlu, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Bölgenin sorunları hakkında bilgi alan İmamoğlu, tüm taleplerin takipçisi olacağını belirtti.