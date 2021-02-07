İmamoğlu, AKP dönemindeki İBB'yi anlattı: En hayati sorunu çözmek yerine israf düzeni kurmuşlar

07 Şubat 2021 Pazar, 14:22

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) “Raylı Sistemlerde Büyük Hamle” toplantısı düzenledi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcıları Arzu Önşen ile Bahadır Erdem, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, İBB Meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve İBB üst yönetimi toplantıya katıldı.

Haliç Kongre Merkezi’ndeki toplantıda konuşan İBB Başkanı İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu’nun da etkinlikte hazır bulunduğunu belirterek, her iki isimle de 2019 yerel seçimlerinde birlikte çalışıp, ortak mücadele verdiklerini hatırlattı. 31 Mart ve 23 Haziran 2019 seçimlerini kaybeden kesimlerin, mağlubiyetlerinin faturasını Kaftancıoğlu ve Kavuncu’ya kesmeye çalıştığını vurgulayan İmamoğlu, “Her iki başkanımızla kişisel olarak uğraşmaya ve onları cezalandıracak yollar icat etmeye devam ediyorlar. Sizleri asla yalnız bırakmayacağız; yedirtmeyiz. Birlikte daha güçlüyüz” dedi.

“VATANDAŞ ‘ÇILGIN PROJE’ DEĞİL, ÇÖZÜM İSTİYOR”

Covid-19 dönemi öncesinde yaptıkları araştırmalarda kentin en önemli sorunlarının, ulaşım ve trafik olarak sıralandığını aktaran İmamoğlu, vatandaşın bu yönde çözüm beklediğini kaydetti. Geçmiş dönemde şehri yöneten idarecilerin, şehrin gerçek sorunları yerine, 18’nci yüzyıldan kalma “çılgın projelere” yöneldiğini ifade eden İmamoğlu, “Bu kenti yıllarca yönetenler, şehrin bu en büyük ve en hayati sorununu çözmek yerine tam bir israf düzeni kurmuşlardı” diye konuştu. “Her yerde metro, her yere metro” sloganıyla kampanya başlatanların, iş gerçekten metro yapmaya gelince sınıfta kaldığını belirten İmamoğlu, sözlerini rakamsal bilgilerle gerekçelendirdi. İmamoğlu, “Dünyanın benzeri büyüklükteki şehirleri yılda 25-30 kilometre raylı sistem inşa ederken, bizden önceki 25 yıl boyunca yıllık ortalama metro inşaatı, 5 kilometreyi bulmamıştı” bilgisini paylaştı.

“İHALELER, USULSÜZ VE FİNANSMANSIZ HAYATA GEÇİRİLMEYE ÇALIŞILDI”

Bu şekilde çeyrek yüzyıllık büyük bir zaman harcandığını kaydeden İmamoğlu, konuşmasında, süreç içinde yapılan yanlışları tek tek sıraladı. Hayatı kolaylaştıracak kalıcı çözümler yerine, pahalı ve geçici işlerle uğraşıldığını ifade eden İmamoğlu, yapılan ihalelerin usulsüz, finansmansız hayata geçirilmeye çalışıldığını söyledi. Büyük çaplı projelerin İBB kaynakları ile yapılabilmesinin imkansız olduğuna dikkat çeken İmamoğlu, “Kendi kaynağınızla yapmaya kalkarsanız, İstanbul’da hayatı kolaylaştıracak ve trafik sorununu minimuma indirecek etkin bir raylı sistem ağının inşa edilmesi, belki 100 yılı bulur. Dolayısıyla başka kaynaklardan fon bulmak ve çeşitli finans modellerini geliştirmek zorundasınız. Dünyanın her tarafında bu tür makro projeler, belediye bütçesi dışındaki fonlarla yapılır” diye konuştu.

“KAMU YÖNETİMİ CİDDİYETİNE UYMAYAN İŞLER BUNLAR”

2017’de eş zamanlı ihale edilen 7 farklı metro hattının bütçesinin, bugün itibariyle yaklaşık 27 milyar lira olduğunu bildiren İmamoğlu, bu rakamın İBB’nin 2021 yılı toplam bütçesine yakın olduğunu vurguladı. Rasyonel davranmayan eski yöneticilerin projeleri ihale etmeyi düşündüğünü, ama kaynak bulmayı düşünmediğini ve bulamadığını belirten İmamoğlu, finansman dışında unutulan bir başka konunun da uygulama projeleri olduğunu hatırlattı. İmamoğlu, bu duruma, ihale edilen Mahmutbey-Bahçeşehir-Esenyurt hattını örnek olarak verdi. Söz konusu hattın inşaatına hiç başlanmadığını aktaran İmamoğlu, “Maalesef kamu yönetimi ciddiyetine uymayan işler, usuller, uygulamalar bunlar. Öyle olduğu içindir ki, finans kurumları bu hatları fonlamaktan uzun süre uzak durdular. Ardından da geçici olarak işbaşına gelen Sayın Mevlüt Uysal yönetimi, aynı yıl, bu hatlardaki inşaatları tümden durdurmak mecburiyetinde kaldı” hatırlatmalarında bulundu.

“7 HAT, 29 ARALIK 2017’DE BİR YAZIYLA DURDURULMUŞTU”

İmamoğlu, o dönemdeki manzarayı, şu sözlerle dile getirdi:

“23 Haziran 2019’da görevi teslim aldığımızda, İstanbul’da duran hatlar dahil, toplam 12 raylı sistem hattının uzunluğu 140,90 kilometre idi. Bir gecede ihale edilmiş olan 7 hat, 29 Aralık 2017’de bir yazıyla durdurulmuştu. Bu 7 hatla birlikte, ödenek yetersizliğinden yarım kalmış veya hiç başlamamış 10 hatta, toplam 103,4 kilometrelik metro inşaatı, 1 ile 2,5 yılı aşkın bir süredir ilerlemeden duruyordu. Şantiyelerin durdurulmasının toplam proje maliyetlerine etkisi ise, ne yazık ki yaklaşık 11 milyar lira olmuştu. Kredisi olup da yapımı devam eden 2 raylı sistem hattının toplam uzunluğu ise 37,50 kilometre idi. Çoğu başlangıç seviyesinde, neredeyse terkedilmiş şantiyeler devraldık. Çeşitli semtlerde, merkezi noktalarda, etrafları panellerle çevrilmiş, bölge sakinleri için hayati riskler yaratan büyük çukurlar devraldık.”

BULUNAN FİNANSMANLA HAREKETE GEÇİRİLEN PROJELERİ SIRALADI

İmamoğlu, tek tek harekete geçirdikleri raylı sistem projeleriyle ilgili de şu bilgileri paylaştı:

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası ve Societe Generale Bankası ile Ağustos 2019 ‘da 175 milyon Euro’luk anlaşma imzalandı. 10 Ekim 2019’da Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metro Hattı’nda yapım işleri yeniden başlatıldı.

Deutsche Bank ile Ekim 2019 yılında 110 milyon Euro’luk kredi anlaşması imzalandı. 7 Ocak 2020’de, Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli Metro Hattı’nın 1’nci kısım inşaatı yeniden başlatıldı. Öncelikle hattın 1’nci kısmı olan Çekmeköy-Sancaktepe Şehir Hastanesi arasındaki çalışmalar tamamlanacak. Eurobond ihracı ile el edilen fondan, projeye, 60 milyon Euro’luk ek bir finans daha sağlandı. Böylece bu finans ile hattın Sultanbeyli’ye kadar olan çalışmaları da hızlandırıldı.

Fransız Kalkınma Ajansı ile Şubat 2020’de 86 milyon Euro’luk kredi anlaşması imzalandı. 20 Şubat 2020’de, Kaynarca-Pendik-Tuzla 1’nci kısım çalışmaları yeniden başlatıldı. Ek olarak Eurobond ihracından kullanılacak 34 milyon Euro’luk finansmanla hattın 1’nci kısmı olan Pendik Merkez-Kaynarca-Hastane arası inşaatları tamamlanacak.

2016 yılında başlatılan Eminönü-Alibeyköy-Tramvay Hattı projesinin 100 milyon Euro’luk kredisi bitmiş ve yapım işleri tümden durmuştu. Mart 2020’de, projeye İBB öz kaynaklarından fon aktarıldı ve inşaatlar yeniden başlatıldı.

2017 yılında başlatılan Rumelihisarüstü-Aşiyan Füniküler Hattı projesi, Mart 2019 itibariyle, ödenek yetersizliğinden dolayı tamamen durmuştu. Haziran 2020’de, öz kaynak yaratılarak, bu hatta da inşaatlar yeniden başlatıldı.

Yine 2016 yılında başlatılan Dudullu-Bostancı Metro Hattı projesinin kredisi bitmiş, Mart 2019 itibariyle yapım işleri tamamen durmuştu. Haziran 2020’de öz kaynak yaratılarak, bu hatta da inşaatlar yeniden başlatıldı.

Eurobond ihracından elde edilen fondan, Kirazlı-Halkalı Metro Hattı projesine, 170 milyon Euro finans sağlandı. Bu finans ile hattın yapım işlerine bu ay içerisinde yeniden başlanacak.

Yine Eurobond ihracından elde edilen fondan, Mahmutbey-Bahçeşehir-Esenyurt Metro Hattı projesine de 220 milyon Euro’luk finans aktarıldı. Bu finans ile yapım işlerini yeniden başlatma çalışmaları kapsamında, tasarım işleri devam etmektedir.

Göreve gelindiğine inşaatı devam eden iki projeden birisi olan İkitelli-Ataköy Metro Hattı’nda ise kısa sürede yüzde 64 oranında ilerleme başarıldı. Bu sene 2.1 kilometrelik kısmını, önümüzdeki yıl ise tamamı hizmete açılacak.