İmamoğlu: "Net ifade edeyim; psikolojik olarak sorgulanmalıdır"

09 Nisan 2021 Cuma, 14:34

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kemerburgaz’daki İSTAÇ Odayeri Katık Merkezi’ndeki Fide Üretim Merkezi’nin açılışına katıldı. Program sonrası İmamoğlu, gazetecilerin gündeme dair sorularını yanıtladı.

"PSİKOLOJİK OLARAK SORGULANMALI"

İmamoğlu, bir gazetecinin, “Cumhurbaşkanı Kanal İstanbul ile ilgili olarak, ‘İsteseniz de istemesiniz de biz bu projeyi yapacağız. Hatta yazın ihaleye çıkıyoruz’ dedi. Sizin 2023’te bu ülkeyi Millet İttifakı yönetecek, bu projeyi iptal edecek açıklamanızı da tehdit olarak niteledi. Bu açıklamaları nasıl değerlendiriyorsunuz?” şeklindeki sorusuna şu yanıtı verdi:

“Talihsiz açıklamalara devam ediliyor. İstanbul’da ne yazık ki büyük bir ihanet projesiyle alakalı ısrara devam ediliyor. Bir de bizi bir başka üzen şey; ‘Yarın kazma vuracağız, bu yaz başlayacağız. Bu yaz sonu başlayacağız, isteseniz de itemeseniz de yapacağız, inadına yapacağız’ denmesi. 2,5-3 senedir bunu duyuyoruz. Net ifade edeyim, bu beyan biçimi psikolojik olarak sorgulanmalıdır. Hiç hoş bir psikoloji değil. Bu şekilde ısrar, bu şekilde tavır, vatandaşı yok sayan, vatandaşın parasını yok sayan bir anlayışı anlamak mümkün değil.

‘Efendim, vatandaşımız bizi affetsin. Eyvah ihanet ettik, aldatıldık’ gibi cümlelerin geçmişte oldu. Bu sözlerin gelecekte de bizim için hiçbir kıymeti yoktur. Kanal İstanbul projesinin bugünlerde peşinde koşanlar, gelecekte af dileme ile kurtulamayacaklar. Hukukun önünde hesabını verirler. Bugün bu işe para vermenin peşinde koşanlar ya da ‘ihaleydi, ne yapalım biz de almaya çalıştık’ diyenler sadece basit bir şekilde süreçten sıyrılamazlar"

"HUKUKUN BU KONUDA 'LAY LAY LOM' YAPMASINA TAHAMMÜLÜMÜZ YOK"

Bir gazetecinin, “Planlar askıya çıktı, bir itiraz süreciniz olacak mı” sorusu üzerine ise İmamoğlu şöyle konuştu, “Tabii ki itiraz ediyoruz. Kurumsal, bireysel vatandaşlarımızı itiraz etmeye davet ediyoruz. Hukukun bu konuda ‘lay lay lom’ yapmasına asla tahammülümüz yok. Bilirkişi raporlarında yapılan müdahaleleri de biliyoruz, hiç hoş değil. Neresinden tutsanız elinize geliyor. Orada tarım arazisi alıp, şimdi konut yapmayı planlayanlara sesleniyorum. Tarım arazisi diye aldıkları yerleri yine tarım arazisi olarak sattıkları takdirde İBB olarak, aynı paradan almaya hazırız"

PARTİM GEREKLİ AÇIKLAMALARI YAPTI

104 amiralin bildirisi ile ilgili de görüşleri sorulan İmamoğlu, şöyle konuştu:

“Ülkemizin derin sorunları var. Özellikle, yoksulluk ve pandemi çok can yakıyor. Özellikle bu gündemleri şu anda çözmesi lazım. Teknik anlamda birçok konuyla ilgili zaten fikrimiz biliniyor. O gün ortaya konan tavır ve süreçle ilgili, Cumhuriyet Halk Partisi ve partim, kurumum gereken açıklamayı yaptı. O beyanlar bizim de beyanımızımdır"



