İmamoğlu: Seneye yine köprüdeyiz

08 Kasım 2020 Pazar, 13:50

N Kolay 42'nci İstanbul Maratonu'nda dereceye giren atletler ödüllerini törenle aldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından organize edilen N Kolay 42'nci İstanbul Maratonu'nda ödül töreni gerçekleştirildi. Yenikapı'daki etkinlik alanında düzenlenen törende konuşma yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, koronavirüs salgını nedeniyle bu yılki maratonun öncekiler gibi coşkulu geçmediğini dile getirdi. İmamoğlu, "Bir gerçek var; coşkusu daha önceki alıştığımız maraton gibi değil. Dünyanın yaşadığı bu olağanüstü dönemde bizler aldığımız en üst seviye tedbirlerle, sağlığı ön planda tutarak tarihi maratonda her iki kıtayı birleştiren, tarihi derinliği bütün dünyaya hissettiren maratonu tamamladık. Burada bütün emeği geçen arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Atletizm sporun en temel branşıdır. Atletizmi güçlü kılmak istiyoruz bu kentte. Bu konuda iş birliğimiz her alanda devam edecek. Maltepe'de bir atletizm pistini bitirdik. İnşallah ilkbaharda bu kente pisti hediye edeceğiz. Atletizmi yaygınlaştıramaz ve hissettiremezseniz gerçek anlamda bir spor kenti olma hedefinde koşamazsınız. Bu maraton gerçekten İstanbul kentinin spor ruhunun kıvılcımıdır" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından ödül törenine geçildi. Törende, elit atlet erkekler kategorisinde birinci olan Kenyalı Benard Cheruiyot Sang'a İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ikinci olan Kenyalı Felix Kimutai'ye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintımar, üçüncü olan Etiyopyalı Zewudu Hailu Bekele'ye ise Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürü Yardımcısı Murat Kocakaya, İBB Gençlik Spor Müdürü İlker Öztürk, İBBSK Başkanı FGatih Keleş, İBB Başkan Danışmanı Ertan Yıldız, İBBSK Genel Sekreteri Erdem Aslanoğlu ödüllerini takdim etti.

Elit atlet kadınlar kategorisinde gerçekleştirilen ödül töreninde ise birinci olan Kenyalı Diana Chemtai Kipyogei'ye İstanbul Vali Yardımcısı Niyazi Erten, ikinci olan Etiyopyalı atlet Hiwot Gebrekidan'a İBB Genel Sekreteri Can Akın, üçüncü olan Etiyopyalı atlet Tigist Memuye'ye N Kolay yöneticisi Ayşegül Adacan ödüllerini verdi.