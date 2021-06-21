İmamoğlu'na Babalar Günü'nde çocuklarından 3 fil

21 Haziran 2021 Pazartesi, 10:10

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun çocukları, Babalar Günü hediyesi olarak babaları adına canlı türlerini korumak amaçlı olarak 3 fil sahiplendi. Bu anlamlı hediyesi sosyal medya hesabından duyuran İmamoğlu, yurttaşları da hayvan sahiplenmeye davet etti.

Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, çocukları Beren, Semih ve Selim’in Babalar Günü hediyesi olarak, kendisi adına Doğal Hayatı Koruma Vakfı'ndan (WWF) canlı türlerini korumaya destek olmak için sembolik olarak 3 fil sahiplendiğini duyurdu ve tüm vatandaşları hayvan sahiplenmeye davet etti.



“BU FİLİN DE BABAYA İHTİYACI VARMIŞ”

Çocuklarının, “Sevgili babacım, duydum ki bu filin de senin kadar harika bir babaya ihtiyacı varmış. Onu senin adına evlat edindik. Artık o da benim gibi varlığınla yarattığın güvenli dünyada yaşayacak” notunu da paylaşımına ekleyen İmamoğlu, “Babalar Günü'nde çocuklarım, benim adıma Doğal Hayatı Koruma Vakfı'nın canlı türlerini korumak için yaptığı çalışmalara destek olmak için sembolik olarak 3 fil sahiplenmişler. Beren, Selim ve Semih sizi de desteğe davet ediyor. Hepinizi seviyorum” dedi.