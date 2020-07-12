İmamoğlu'ndan '35 senedir böyle bir hak görmediğimiz için şaşkınız' diyen yurttaşa: Daha çok şaşırtacağız

12 Temmuz 2020 Pazar, 15:20

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün, Pendik Göçbeyli Köyü’nde düzenlenen “Hasat Bayramı”na katılmış ve üretici kadınlara, Kadıköy Salı Pazarı’nda kurulan “Üretici Kooperatifi Pazarı”nın açılışına, annesi Hava İmamoğlu ile birlikte katılacağının sözünü vermişti.

Bugün sözünü yerine getiren İmamoğlu, annesi Hava Hanım ve küçük oğlu Semih İmamoğlu ile birlikte Kadıköy’de açılan üretici pazarına geldi.

İmamoğlu’na pazar ziyaretinde İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ve İstanbul Yönetim Yenileme A.Ş. (İSYÖN) Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Günaydın eşlik etti.

ÜRETİCİ KADINLAR: “BÖYLE BİR PAZAR HİÇ GÖRMEDİK”

Pazar girişinde alkışlarla karşılanan İmamoğlu ve ailesi, söz verdikleri üzere, Göçbeylili üretici kadınlarla buluştu.

İmamoğlu ve annesi Hava Hanım ile çay eşliğinde keyifli sohbetler gerçekleştiren üretici kadınlar, duygularını, “Böyle bir pazar hiç görmedik. Buraya geleceğiz diye hiç uyumadık heyecandan” sözleriyle dile getirdi. İmamoğlu, bu sözlere, “Çok bereketli satış diliyorum hepinize. Heyecanınıza hayranım” şeklinde karşılık verdi.

Alışveriş için pazara gelen vatandaşlar da İmamoğlu’na yoğun ilgi gösterdi. İmamoğlu, “Avrupa yakasına da bekliyoruz efendim. Buralara kadar gelmeyelim” diyen bir vatandaşa, “Çalışıyoruz. Beşiktaş’ta açacağız” yanıtını verdi.

DEVREKLİ KADINLARIN İKRAMINI VATANDAŞLARA DAĞITTI

Zonguldak Devrek’ten gelen bir grup kadın girişimci, İmamoğlu ve annesine kurabiye, tatlı, börek ve ev yapımı ekmek ikram etti. İmamoğlu, kendilerine ikram edilen ürünleri Göçbeyli Köyü’nden satış yapmaya gelen kadınlara dağıttı.

Hava Hanım da eski bir üretici olarak, kadınlarla sohbet etti ve tecrübelerini aktardı. Annesi ve üretici kadınlar arasındaki sohbete katılan İmamoğlu, “Bu bir lütuf değil, bu sizin hakkınız” deyince, Birsen Bürce adlı girişimci, İBB Başkanı’na, “Biz, 35 senedir bu işi yapıyoruz. Hiç böyle bir hak görmedik. Görmediğimiz için şaşırdık” karşılığını verdi. İmamoğlu’nun Bürce’ye yanıtı ise, “Daha çok şaşırtacağız” oldu. Bürce, “Başkan’ımızın verdiği fidelerimizin ürünleridir bunlar” diyerek, ürettiği domatesleri İmamoğlu’na verdi ve kameralara gösterdi.

“ÜRETİCİYLE TÜKETİCİYİ BULUŞTURMA ÇABAMIZIN İLK GÜNÜ”

Sohbetin ardından pazarı gezen İmamoğlu, öncesinde, üreticilere ve vatandaşlara kısa bir konuşma yaptı.

İmamoğlu, annesinin elinden tutarak gerçekleştirdiği konuşmasına şöyle başladı:

“Burada, üreticiyle tüketiciyi buluşturma çabamızın ilk günü. Bugün, bir nebze duyuruldu; ama artık bütün İstanbul sizi duydu. Hem burada hem de arkadaşlarım Avrupa yakasında, Beşiktaş’a çalışıyorlar. Üreticiyle tüketiciyi buluşturacağız. Burada, İstanbul’un muhtelif köylerden gelen, topraksız tarım yapan, İstanbul dışından kooperatifler olarak buraya gelip bu pazarda satış yapan dostlarımız var. Bizim amacımız; toprağımızın bereketini İstanbul halkı ile taptaze buluşturabilmek.

Toprağımızın bereketini artırdığımız sürece bu ülkenin birliği de beraberliği de ekonomisi de büyür. Bu ülkenin özellikle tarımla birlikte özellikle işsizlik sorunu çok büyük bir oranda azalır. Ucuz gıda erişimi sağlanır. Toprak, insanı beslediği sürece o toplumda huzur, kardeşlik, bereket olur. Dolayısıyla bunu büyütmemiz lazım. Bu geleneği artırmamız lazım. Türkiye’mizin kuzeyinden güneyine, doğusundan batısına ekilmeyen toprağının, sulanmayan toprağının kalmaması lazım.”

“KÖYÜ SEVMEYEN VAR MI ARANIZDA?”

Sözlerini “Ne güzel bir emanetimiz ne güzel bir vasiyetimiz var. Çok kıymetli bir vasiyet. O da Mustafa Kemal Atatürk’ün “Köylü milletin efendisidir” vasiyeti” diyen imamoğlu İmamoğlu, şöyle devam etti:

“Hiçbir toplumda böyle güzel vasiyetler yok. Bunları iyi taşıma adına, benim güzel arkadaşlarım, çok değerli adımlar attılar. Ve burada böyle bir ortamı var ettiler. 3 milyon 600 bin fide dağıttık İstanbul’un köylülerine. Köyü sevmeyen var mı aranızda? Köyün doğallığını, köyün güzelliğini… Ama orada üretim olacak. Oradaki insanlar para kazanacak. Oradaki insanlar, oraları diri tutacak, diri. O bakımdan bunları yapıyoruz. Onun için fide dağıttık. Seneye daha fazlasını dağıtacağız, daha fazla dağıtacağız. Eğitimine katkı sunduk, yine sunacağız. Farklı tarımsal üretim mekanizmalarını şehir ekonomisine katkı sunmak adına devreye sokacağız. Bunların hepsi çok çok kıymetli. Bütün yönetici arkadaşlarım bunu yaparken, bir başka örneği de daha yukarıya taşıyacak. Diğer şehirlere de örnek olacağız. Diğer şehirlerimizde kooperatifleşme üzerinden üretim yapan diğer köylüleri de buraya getireceğiz. Yani onlar da gelip, satışlarını yapabilecekler. Bunu yapmamız lazım. Zor günler bekliyor bütün dünyayı.”

“HEP BİRLİKTE BİR SEFERBERLİĞİN İÇİNDE OLACAĞIZ”

Pandemiden dolayı önümüzdeki 1,5 yılın ekonomik anlamda sıkıntılı geçeceğini öngören İmamoğlu, “Birçok sektörün iş yapamamasından dolayı, hep birlikte bir seferberliğin içinde olacağız. İşte bu seferberlikte, iç ekonomi sisteminde üretimi yukarıya çıkarmak, zorunluluktur. Dolayısıyla, maliyetleri düşürmek, insanlarımızın ucuz gıdaya erişimini sağlamak da zorunluluktur. İşte bu ekonomik gerçekler üzerinden hareket edip, bir an önce refaha çıkabilmek adına da hep birlikte mücadele edeceğiz. Allah, bereketinizi kazancınızı bol etsin. Özellikle annemle geldim bugün, çünkü dün söz vermiştim Pendik Göçbeyli’deki kadınlara. Anneciğim de ben çocukken, köyde üreten bir kadındı. Ürettiği zaman ne kadar mutlu olduğunu yaşamış bir kişiyim ben. Onun pırıl pırıl, tertemiz ürünleriyle büyümüş bir kişi olarak da sağlığımı ona borçluyum. Onun için bütün üreten annelere, bütün üreten kadınlara kendimi sorumlu hissediyorum. İnşallah bir de Avrupa yakasında yapacağız. Ben, eminim ki haftaya burada, çok daha kalabalık insan gelecek ve bu güzel, tertemiz, lezzetli ürünlerle buluşacak. Hepinize hayırlı işler, hepinize güzel alışverişler” dedi.

TOPRAKSIZ TARIMA DESTEK

İmamoğlu, konuşmasından sonra, vatandaşların yoğun ilgisi altında bir süre tezgahları dolaştı ve alışveriş yaptı.

Topraksız tarımla üretilen ürünlerin bulunduğu tezgaha özel önem veren İmamoğlu, bu konuda ellerinden gelen tüm yardımı üreticilere sağlayacaklarını vurguladı. İmamoğlu ve ailesi, vatandaşların yoğun ilgisi altında pazardan ayrıldı.