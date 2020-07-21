İmamoğlu'ndan 'Beylikdüzü'ne çok gidiyorsunuz' eleştirisine esprili yanıt

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 5 yıl belediye başkanlığını yaptığı ve halen ikamet ettiği Beylikdüzü’nü ziyaret ederek kendi döneminde başlayan çalışmaları denetledi. Beylikdüzü'ne çok gittiği eleştirilerine, "Evim burada, evime gelmeyim mi yani? Bakalım, ekip arkadaşlarım ve belediye başkanımız evimize ne kadar ilgi göstermişler, merak ediyorum. Tabii artık bütün İstanbul evimiz." dedi.

İmamoğlu, Yaşam Vadisi 2’nci etapta kurulan “Yaşam Bahçesi” ile ilgili Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’tan bilgi aldı.

“DÜNÜN TAM TERSİNİ YAPMAYA ÇALIŞIYORUZ”

“Tabiri caizse 30 yıl bitti burada" diyen İmamoğlu, Yeşil alanın siyaset üstü bir konu olduğuna vurgu yaparak şunları söyledi:

“Siyasi görüşü ne? Yaşamı nasıl? Hangi ırktan? Orada, yurt dışından gelen konukların da bize mutlulukla sarıldığını yaşamış bir belediye başkanıyım ya da yıllarını burfya vermiş. O bakımdan, burayı nihayetlendirmek istiyoruz belediye başkanımızla koordineli. İSKİ, tam göbeğinde. Artı, Park Bahçeler Daire Başkanlığı olsun, diğer ünitelerimiz olsun, çok kıymetli bir çalışmanın içerisindeyiz. Bu, sahile kadar erişecek. Tabii buranın başka yönleri de var. Özellikle, Beylikdüzü’nde deneyimlediğim bir husus daha var: Bir büyükşehir belediyesinin, bir ilçe belediyesinin yapmak istediği bazı işlere engel olmak gibi bir misyonla hareket ettiğinde nelere engel oldu? Neler oldu? Ne yaptı? Kim mutlu çıktı oradan? Anlamış da değilim; ama bugün onun tam tersini yapmaya çalışıyoruz.”

“39 İLÇEYLE İŞ BİRLİĞİ YAPMA KONUSUNDA KARARLIYIZ”

39 ilçeye iş birliği yapmak konusunda kararlı olduklarına dikkat çeken İmamoğlu, “Bazıları, ‘Beylikdüzü’ne çok gidiyor’ diyor. Evim burada kardeşim. Evime gelmeyim mi yani? Onun dışında ilk ziyaretim. Sahayı gezeceğiz. Bakalım, benim ekip arkadaşlarım ve belediye başkanımız evimize ne kadar ilgi göstermişler, merak ediyorum. Tabii artık bütün İstanbul evimiz. Her yere aynı ilgiyi gösteriyoruz, esprisi bir yana. Çok keyifli bir şantiyedeyiz. Umarım, İstanbul’un her yeri böyle milyon metrekareler, yeşil alana dönüşsün” diye konuştu.

YAKUPLU ANISINI PAYLAŞTI

İmamoğlu, Çalık ve beraberlerindeki heyet Yaşam Vadisi’nden sonra sırasıyla Atatürk Bulvarı düzenleme çalışması, Yakuplu Kent Ormanı yapımı ile Ambarlı Kavşağı yol ve kavşak yapımı şantiyelerinde incelemelerde bulundu. İmamoğlu ve Çalık, incelemeler sırasında vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. İmamoğlu, Yakuplu Kent Ormanı’ndaki incelemeleri sırasında, Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemdeki ilginç bir anısını da kameralarla paylaştı:

“Yakuplu halkı, burada yanlış hatırlamıyorsam 10-15 bin imza toplamıştı. Burasının, özellikle Yakuplu için tarihi bir geçmişi de var. Haramidere’de özel bir alan burası. Korunması gereken bir alan. Bir ara burası hastane olacaktı, bir ara başka bir şey olacaktı derken, biz, buranın vatandaşa dönük orman olarak kalmasını arzu etmiştik. Vatandaş tepki gösterince, son anda bir uygulama iptali oldu burada. Orman Bakanlığı’ndan, biz, Beylikdüzü Belediyesi olarak talep etmiştik. Bu tahsis talebimize karşılık, Bakanlık, bunu İBB’ye tahsis etmişti. Biz de ‘Hangi belediye eliyle olursa olsun, yeter ki böyle tarihi bir park Beylikdüzü’ne kazandırılsın’ demiştik. Yine Büyükşehir’de yapmak bize nasip oldu. Burası 60 bin metrekarelik, tam E-5’in kenarında. Yakuplu’da 1 metrekare bile yeşil alan ihtiyacı var. Şimdi burası çok nitelikli, çok kimlikli bir festival alanı gibi bir çayır konumuna dönecek.”

VATANDAŞTAN “YEŞİL ALAN” TEŞEKKÜRÜ

Bu sırada İmamoğlu ile yanına gelen bir vatandaş arasında ilginç bir diyalog yaşandı. Yeşil alan çalışmasına komşu binada oturduğunu belirten kadın vatandaş, İmamoğlu’na, “Burasının yapılması için, siz dahil, her yere başvurduk. Ve siz bana bir söz vermiştiniz, bunu yerine getirdiniz. Size çok minnettarız. Evimden sizi gördüm. Teşekkür etmek için geldim. İki başkanım da sizi çok seviyorum” dedi. İmamoğlu’ndan “Ne mutlu bana” yanıtını alan vatandaş, sözlerini, “Biz, burada gönül rahatlığıyla çocuklarımızla dışarı çıkamıyorduk. 15 yıldır burada oturuyorum Başkanım. Bir kere bile şu koruda piknik yapmadım; çünkü korktuğum için” ifadeleriyle devam ettirdi. İmamoğlu’nun vatandaşa yanıtı, “Biliyorum. Hem aydınlıklı hem otoparklı hem burada belediyemizin BELTUR tesisi olacak. Çok kimlikli bir olacak” oldu.



