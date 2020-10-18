İmamoğlu'ndan HDP'ye mesaj: Barış ve kardeşliği büyütmekten asla vazgeçmeyeceğiz
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, HDP’nin 8’nci kuruluş yıl dönümünde HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar’a mesaj gönderdi.
HDP’nin 8’nci kuruluş yıl dönümünde HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar’a mesaj gönderen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ''barışı ve kardeşliği büyütmekten asla vazgeçmeyeceğimizin bir kez daha altını çiziyorum'' ifadelerini kullandı.
İmamoğlu, mesajında şöyle dedi:
“Daha adil ve eşit bir İstanbul için çıktığımız yolculukta adaletsizliğe ve haksızlığa karşı demokrasiden yana iradesini ortaya koyan tüm partililerinize bir kez daha teşekkürlerimi sunarım. Bu vesileyle barışı ve kardeşliği büyütmekten asla vazgeçmeyeceğimizin bir kez daha altını çiziyor, tüm katılımcılara en içten selam ve sevgilerimi gönderiyorum.”
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