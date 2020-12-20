İmamoğlu'ndan Sayıştay raporuna ilişkin açıklama
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sayıştay raporuna yönelik yaptığı açıklamada ‘kamu yararı’ vurgusu yaparak “Üstün kamu yararı bulunan tüm hizmetlerimiz devam edecek. Anneler, çocuklar, gençler müsterih olsun” ifadelerini kullandı.
Sayıştay'ın İBB 2019 yılı denetim raporu yayımlandı. 31 Mart 2019 yerel seçiminin iptal edilip 23 Haziran'da tekrarlanması nedeniyle yılın ilk yarısında AKP, son yarısında ise CHP'nin yönettiği İBB'nin denetim raporunda dikkat çeken tespitler yer aldı.
Bu tespitlerin başında da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçim vaadi olan 4 yaş ve altındaki çocukların annelerine verilen ücretsiz ulaşım kartı geldi. Yaklaşık 100 bin annenin yararlandığı ücretsiz kartlar, mevzuata aykırı bulundu. Sayıştay raporunda, toplu taşıma araçlarında bazı günlerde bazı kişiler için indirimli-ücretsiz kullanım hakkı verildiği ancak bu konuda yetkinin cumhurbaşkanında olduğu belirtildi.
İBB'nin mevzuatında yer almadığı halde, bazı günlerde tüm kişilere, bazı günlerde ise öğrenci ve sınav görevlileri, 0-4 yaşında çocuğu olan anneler gibi belirli bazı kesimlere ücretsiz olarak hizmetten yararlanma hakkı tanıdığı hatırlatıldı. Bu ücretsiz geçişlerin bedellerinin, toplu taşıma işletmecilerine belediye bütçesinden ödendiği ifade edildi.
İMAMOĞLU’NDAN ‘KAMU HİZMETİ’ HATIRLATMASI
Sayıştay raporuna yönelik sosyal medya hesabından paylaşım yapan İmamoğlu, ‘kamu hizmeti’ hatırlatması yaptı.
İmamoğlu, “Sayıştay, 0-4 yaş çocuklu annelere sağladığımız ücretsiz ulaşımı, 115 bin çocuğa dağıttığımız ücretsiz sütü ve üniversitelilere sağladığımız eğitim desteğini mevzuata aykırı buldu. Üstün kamu yararı bulunan tüm hizmetlerimiz devam edecek. Anneler, çocuklar, gençler müsterih olsun” ifadelerini kullandı.
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