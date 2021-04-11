İmamoğlu'nun kayınvalidesi son yolculuğuna uğurlandı
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu’nun annesi Hava Kaya'nın cenazesi, Trabzon'da toprağa verildi.
İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 9 Nisan'da yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları sebebiyle 77 yaşında vefat eden Kaya için Çarşıbaşı ilçesi Kovanlı Köyü Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.
Kaya'nın cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığına defnedildi.
Cenaze törenine, Kaya'nın ailesi ve yakınlarının yanı sıra AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, CHP İstanbul Milletvekili Gökhan Zeybek, CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan, CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, CHP Parti Meclisi Üyesi Sevgi Kılıç, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Atilla Ataman, eski Devlet Bakanı Eyüp Aşık, AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu, CHP Trabzon İl Başkanı Ömer Hacısalihoğlu, bazı ilçe belediye başkanları ve partililer katıldı.
Taziyeleri kabul eden Ekrem İmamoğlu, cenazeye katılanlara kendilerini yalnız bırakmadıkları için teşekkür etti.
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