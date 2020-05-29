IMF'den kritik büyüme açıklaması: Daralma öngördüğümüzün üstünde çıkacak
IMF Başkanı Georgieva, koronavirüsten dolayı küresel ekonominin daha önce tahmin ettikleri yüzde 3'ü aşabileceğini vurguladı.
Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, küresel gayrisafi yurt içi hasılada (GSYH) daralmanın, daha önce öngörülen yüzde 3.0 düzeyini de aşabileceği uyarısı yaptı.
Covid-19 sürecinde IMF’in, dünya genelinde 60 ülkeye toplam 22 milyar dolarlık yardım yaptığının altını çizen Georgieva, küresel ekonomik destek önlemlerinin de, 9 trilyon dolara ulaşarak, bugüne kadar görülmedik boyutlara çıktığına dikkat çekti.
Birleşmiş Milletler’in düzenlediği bir yüksek düzey katılımlı toplantıda konuşan Georgieva, IMF olarak nisan ayında küresel ekonomik daralmayı yüzde 3.0 olarak öngördüklerini anımsattı ve “O günden sonra elimize gelen verilere baktığımızda, bu daralmanın öngördüğümüz düzeyin de üzerinde olacağını gösteriyor” dedi.
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