İnce, 4 Eylül’de yola çıkacağını açıkladı. CHP iddialarına yanıt verdi

14 Ağustos 2020 Cuma, 06:00

Yola çıkmanın tam zamanı olduğunu kaydeden İnce, “4 Eylül’de, Sivas Kongresi’nin yıldönümünde, Sivas’ta olacağız. 4 Eylül’de Memleket Hareketi’ni hep birlikte başlatacağız. Hareketin yol göstericisi, bu toprakların en büyük devrimcisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk olacaktır” dedi.

Parti kurup kurmayacağı tartışmalarıyla siyasetin ana gündeminden birini oluşturan Muharrem İnce, dün Ankara’daki bir otelde kameralar karşısına geçerek, iki haftadır süren sessizliğini bozdu. İnce, şunları dile getirdi:

“Türkiye’yi bu noktaya lider partileri getirmiştir. Türkiye’nin hem iktidar hem muhalefet sorunu aynı anda vardır. Siyasi partilerin işleyişinde demokrasi kalmamıştır. Ne yazık ki bu kötü gidişattan CHP de nasibini almıştır. CHP tarihinde ilk kez grup başkanvekilleri seçimle göreve gelmiyor, genel başkan atıyor. CHP ile özdeşleşmiş olan önseçim artık yok. Kurultayda beş dakika konuşabilmek için büyük mücadele vermek gerekiyor. Kurultayda CHP Genel Başkanı bir konuşmacıyı dahi dinlememiştir. Kendisi konuşup çekip gitmiştir. Kadın Kolları Kurultayı’na ise katılma zahmeti dahi göstermemiştir. Partinin en üst organı olan kurultayın seçmediği parti meclisi (PM) üyesini iki satırlık bir yazıyla, ‘Siz seçmezseniz seçmeyin, ben genel başkan yardımcısı görevini ona veririm’ diyerek, kurultay iradesini de tanımayan bir genel başkanımız var artık.”

Partinin “Ömrüm CHP zihniyetiyle mücadele etmekle geçti” diyenlere değil, önce kendi gücüne ve kendi evlatlarına güvenmesi gerektiğini kaydeden İnce, “CHP, İçişleri Bakanlığı’nda dilekçe ile kurulmuş bir parti değildir. Onun için CHP’den ayrılırken de dilekçe ile ayrılınmaz. Ayrılsam bile CHP’yi yıpratmak için değil, CHP’yi kurtarmak için ayrılırım” dedi.

İnce, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bizim başlattığımız hareket, muhalefet hareketi değildir. Amacımız bir çıkış yolu göstermektir. Türkiye’nin barışmaya, üretmeye ve adil bölüşmeye ihtiyacı vardır. Başlattığımız hareketin adı ‘Bin Günde Memleket Hareketi’dir. Alanında uzman, kafa yoran kişilerden oluşmaktadır. Hareketimizle zafere hazırlanıyoruz. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde millet nasıl bizi finanse ettiyse yine edecektir. 4 Eylül’de Sivas’ta olacağız. Memleket Hareketi’ni başlatacağız. ‘Bin Günde Memleket Hareketi’nin yol göstericisi Mustafa Kemal Atatürk olacaktır. Nerede olursak olalım, gönlümüz her zaman Atatürk’tedir.”

İnce, hareketin aklı ve bilimi esas alacağını, ırk, din, dil, mezhep, cinsiyet ayrımcılığına, çocuk istismarı ve kadına yönelik şiddete en yüksek sesle karşı çıkacağını, doğaya ve çevreye saygının önkoşul olacağını dile getirdi.

‘KAZANMAMAM İÇİN...’

İnce, konuşmasının sonraki bölümünde soru almayacağını, sorulacak soruları tahmin ettiğini ifade ederek; Cumhurbaşkanlığı seçim gecesi ve sonrasında yaşanan tartışmaları değerlendirdi.

İnce, “CHP’de bazı kişilerin Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmaması için ellerinden gelen her şeyi yaptıkları” suçlamasında bulundu.

Seçim çalışmalarına morali bozuk girdiğini, seçim kampanyalarında kendisinden çok Kılıçdaroğlu’nun reklamının yapıldığını belirten İnce, “Kılıçdaroğlu’nun reklamını neden veriyorsunuz? Aday değil ki. Talimat veriyorlar, reklamlarımı kesiyorlar. Bu psikoloji altında bana miting yaptırıyorlar. Moralimi bozmak için elinden ne geliyorsa yapıyorlar. Billboardlara afişlerimizi az asıyorlar. Örgütlere para göndermiyorlar, reklam yapmıyorlar” dedi.

İnce, seçim gecesiyle ilgili de şu iddialarda bulundu: “Seçim gecesine geldik. ‘Bana bilgi verin’ diyorum, bilgi vermiyorlar. Bilgi yok, nasıl çıkacağım milletin karşısına? Sabah oldu, ‘Tutanakları aldınız mı’ dedim, ‘Aldık’ dediler. ‘Teşekkür edelim’ dedik. YSK’ye yazı yazdım, CHP kaç sandıkta gözlemci vermemiş? 13 bin sandıkta gözlemci yok. 4 milyon oy yapar bu. 4 milyon oyu sokağa bırakmışlar. Erdoğan kaç oy az alsa ikinci tura kalacaktır, 1 milyon 300 bin oy. Gece yarısı çıktı bizim genel başkan yardımcıları, ‘Seçim ikinci tura kaldı’ dediler. Nereden biliyorsun? 4 milyon oyu sokağa bırakmışlar, benden yalan söyleyip milletin karşısına çıkmamı istiyorlar. Bana ‘Neredeydin’ diyenlerden özür diliyorum ama unutmayın ki bana veri vermediler.”

‘CHP İKTİDARI HAYAL’

İnce, Saray’a giden CHP’li iddiasıyla ilgili olarak da “Bir CHP’li Saray’a gitmiş. İki gazeteciye dava açtım, genel merkez açamadı. Genel başkan yardımcılarından biri mi gitti? Dava açamıyorlar, çünkü o haberi yazan gazetecilerden korkuyorlar. Niye dava açmadılar?” diye konuştu. CHP’yi böldüğü suçlamalarına da yanıt veren İnce, “CHP’nin iktidar olması demek, CHP Genel Başkanı’nın cumhurbaşkanı olmasıdır. Genel Başkan’ın öyle bir iddiası yok ki. Öyle bir iddiası yoksa CHP’nin iktidara yürüdüğü hayaldir. CHP iktidara yürüyormuş da ben engel oluyormuşum” ifadelerini kullandı.

‘HDP’YE TEŞEKKÜR’

CHP’nin yerel seçimlerde başarılı olduğunu kaydeden İnce, “İstanbul’u, Ankara’yı, Adana’yı, Hatay’ı bize Kürt vatandaşlarımız kazandırdı, HDP’liler kazandırdı. Seçimden sonra CHP, Kürt vatandaşlarımıza yürekten bir teşekkür edemedi. Ben yüreğimi açarak teşekkür ediyorum. Bu başarıyı küçümsemiyorum, adaylarımız iyi bir kampanya yaptı. Kürtleri yok sayamazsınız” diye konuştu.

‘MİLLET İTTİFAKI’NDAYIM’

İnce, Millet İttifakı’nın içinde yer aldığını belirterek “Cumhur İttifakı’na geçmiyorum. ‘Millet İttifakı’nın içindeysem bırakın bu da ayrı bir umut olsun. Bölme olayı parlamenter sistemde olur. Bu sistemde bölme diye bir şey olmaz” görüşünü dile getirdi. İnce, “Gölgede kalanların gölgesi olmaz. Güneşe çıkanların gölgesi olur. 4 Eylül’de güneşe çıkacağız. Sivas Kongresi’nin başladığı yerden başlıyoruz. İkinci büyük açıklamamı Cumhuriyet Bayramı öncesinde yapacağım” diye konuştu.

‘SARAY’IN DESTEĞİ YOK’

Saray’ın kendisini desteklediği eleştirilerine de İnce, şu yanıtı verdi: “Cumhurbaşkanlığı seçiminde Muharrem İnce CHP’den 8 puan fazla aldı. HDP’li, İYİ Parti’li, MHP’li ve AKP’lilerden aldı. Erdoğan’ın oyu AKP ve MHP oyundan daha azdır. ‘Millet İttifakı’nın da içinde olduğuma göre Saray’ın beni desteklemesi mümkün değildir. ‘Saray destekliyor’ diyen CHP içindeki rant baronlarıdır. Bu bir palavradır.