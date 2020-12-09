İnce, 'Kılıçdaroğlu'nun adaylığı' konusunda tavrını açıkladı

09 Aralık 2020 Çarşamba, 07:48

Memleket Hareketi adıyla Türkiye'yi dolaşan ve yeni parti kuracağını dün açıklayan Muharrem İnce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'adaylık sinyali' olarak algılanan sözlerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Sözcü yazarı Saygı Öztürk'e konuşan İnce, konuya ilişkin “Bu öteden beri savunduğum bir şey: Bir partinin genel başkanının, Cumhurbaşkanı adayı olması en normal olanıdır. Genel başkan aday olmazsa o garipsenir. Bir siyasi partinin amacı iktidar olmak olduğuna göre, iktidar olmak da bugünkü sistemde Cumhurbaşkanı olmaktan geçiyorsa bir siyasi partinin genel başkanı da bu iddiayı ortaya koymalı. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, adaylık konusunda geç de olsa doğru bir yola girmiştir.” dedi.

"HERKES KENDİ YOLUNA"

İnce, Kılıçdaroğlu'nun olası adaylığında tavrının nasıl olacağını ise şöyle açıkladı:

“CHP'de kalırsam, Genel başkanın Cumhurbaşkanlığı adaylığını desteklerim. Ama biz bir siyasi parti kurarsak, kuracağız da o zaman herkes kendi yoluna bakacak. İkinci turda Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısında kim olursa onu destekleriz.”