İnce'den Kılıçdaroğlu'na: Konuşmasını heyecanla bekliyorum
CHP’li Muharrem İnce, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘Millet İttifakı’nın dağıtılması için belli kişilere para verildiğini, parti kurma çalışmalarına destek verildiği’ açıklamalarına yönelik “Ben bugün kendisinin Saraydan para alıp parti kuracağını iddia ettiği kişiyi açıklayacağına inanıyorum. Konuşmasını heyecanla bekliyorum” dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı bir programda Millet İttifakı’nın dağıtılması için belli kişilere para verildiğini, parti kurma çalışmalarına destek verildiğini öne sürmüştü.
Bunun üzerine "Muharrem İnce’yi mi kast ediyorsunuz?" diye sorulmuş Kılıçdaroğlu ise "Sadece o değil. Muharrem Bey henüz ayrılmış değil. İttifakın içinde geçmişte yer alıp CHP olabilir veya bir başkası. Buradan belli kişileri finanse ederek, belli kişilere ciddi paralar verilerek ve onların çevresiyle beraber 'acaba ayrı bir parti kurdurtabilir miyiz?'. Böyle bir özel çaba var. Bunun için de çabaların gösterildiğini, belli kişilere teklif götürüldüğünü biliyorum" yanıtını vermişti.
İnce de Kılıçdaroğlu'na verdiği yanıtta, "CHP'nin Genel Başkanının yalan söylemeyeceğine, elinde kanıt olmadan iftira atmayacağına inanıyorum, inanmak istiyorum. Buyrun ne biliyorsanız konuşun, hangi kanıtınız varsa ortaya koyun" çağrısında bulunmuştu.
İnce, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Kılıçdaroğlu'nun bugünkü grup toplantısını heyecanla beklediğini duyurdu. İnce, “Bugün Salı. CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Grup Toplantısında konuşacak. Ben bugün kendisinin Saraydan para alıp parti kuracağını iddia ettiği kişiyi açıklayacağına inanıyorum. Konuşmasını heyecanla bekliyorum” dedi.
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