İnce'nin gideceği köy karantinaya alındı!

03 Eylül 2020 Perşembe, 14:52

CHP'li Muharrem İnce, yarın 'Memleket Harekleti'ni Sivas'ta başlatıyor.

İnce, dün kişisel Twitter hesabından Sivas'taki programını; "Yarın program bitiminde Ankara’ya dönmeden saat 16.30’da “Demiri, demirle dövdüler; Biri sıcak, biri soğuktu… İnsanı, insanla kırdılar; Biri aç, biri toktu.” sözleri ile tarihe ve bugüne ışık tutan Pir Sultan Abdal'ın doğup büyüdüğü Sivas’ın Banaz Köyü’ne gideceğiz" sözleriyle paylaşmıştı.

Bugün ise İnce, "Sivas programımızdan sonra gitmeyi planladığımız Banaz Köyü'nün İlçe Hıfzısıhha Kurulu tarafından karantinaya alınması nedeniyle bu programı daha sonra gerçekleştireceğiz. Yarın saat 10.00'da Sivasl Havalimanı'nda görüşmek üzere" mesajını yayınladı.

Sivas Valiliği'nden yapılan açıklamada ise, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından koronavirüsün yayılmasını önlemek amacıyla Banaz köyünde bugün itibarıyla karantina uygulanmasının başlatıldığı belirtildi. Karantinanın ilk etapta 14 gün uygulanacağı öğrenildi.