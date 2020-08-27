İnegöl Belediyespor, Kübalı smaçörü Uriarte Osmany ile sözleşme yeniledi

27 Ağustos 2020 Perşembe, 13:10

AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden İnegöl Belediyespor, iç transferde Kübalı smaçör Uriarte Osmany ile sözleşme yeniledi.

Kulüp tesislerinde düzenlenen imza törenine, Kulüp Başkan Vekili Nuhi Solak ile yönetim kurulu üyesi Yasin Altuntepe katıldı. İmza töreni öncesi açıklama yapan Solak, şunları söyledi:

"Yeni sezon transfer çalışmalarına devam ediyoruz. Daha önce tekrar anlaşmaya vardığımız, pandemi nedeniyle ülkesinden çıkışı geciken daha sonra aramıza katılan geçen yılki oyuncumuz Uriarte Osmany ile tekrar anlaştık. Kendisinin geçen seneki performansından memnunduk. O da bizimle beraber devam etmek istediğini belirtince, gerekli görüşmeleri yaptıktan sonra da anlaşmaya vardık. Bu sezon geçen seneden daha başarılı olacağına inanıyoruz. Kendisine başarılar diliyoruz."

Uriarte Osmany ise "Tekrar burada olmaktan dolayı mutluyum. Bu sene geçen seneden daha iyi hissediyorum. Hedefim takımımızla birlikte Play-Off oynamak. Umarım sezon sonu bu hedefe ulaşabiliriz. Şu anda Türkiye Kupası'ndan önceki hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Orada da iyi mücadele ederek takımıma katkı sağlamak istiyorum" dedi.





