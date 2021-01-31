İNGEV 2020 raporu: İzmir, 'Toplumsal Cinsiyet Eşitliği'nde fark yarattı

31 Ocak 2021 Pazar, 18:07

İNGEV'in yaptığı 2020 yılı araştırmasına göre, Ankara, Antalya, Bursa, İstanbul ve İzmir illerinin 'çok yüksek gelişme gösteren' ilçelerinin belediyeleri belirlendi. İGE-İ 2020 raporuna göre çok yüksek gelişme gösteren ilçe belediyeleri arasında ilk 10 sırada 9 CHP'li ilçe belediyesi yer alırken, 1'inde ise AKP'li olan belediye yer aldı.

Rapora göre 2020 yılında en fazla gelişme gösteren ilçe belediyeleri listesinde, İstanbul'un Kadıköy, Beşiktaş, Şişli, Bakırköy, Sarıyer, Üsküdar ilçeleri; Ankara'nın Çankaya ilçesi; İzmir'in Karşıyaka; Bursa'nın Nilüfer; Antalya'nın Muratpaşa ilçeleri yer aldı.

İZMİR FARKI

Çalışmanın alt başlıklarından olan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Endeksi’nin ayrıntılarında belediye meclis üyesi kadın sayısı, belediye başkan yardımcısı kadın oranı, belediye müdürlerinde kadın atamaları, çalışan oranındaki kadınlar, ilçedeki kadın muhtar sayılarına yer verildi. Ayrıca bu kategoride kadın ortalama eğitim oranları, evlenme ve doğurganlık hızı da incelendi. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Endeksi incelemesinde en başarılı 10 ilçe listesine İzmir'den Karşıyaka, Çiğli, Bayraklı ve Gaziemir ilçeleri girdi.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından 1990 yılından beri ülkeler düzeyinde yayımlanan gelişim endeksinde kişi başına düşen gelir, doğumda beklenen yaşam süresi, okur-yazar ve okullaşma oranları dikkate alınarak hesaplamalar yapılıyor. İnsani Gelişme Endeksi, gelirin yanında eğitim ve sağlık verileriyle insani gelişmeyi ölçmeyi ve ülkeleri karşılaştırmayı amaçlıyor.