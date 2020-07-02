İngiliz basını: İngiltere Türkiye’ye uçuş yasağını kaldırıyor

İngiltere Türkiye’nin de yer aldığı 75 ülkeye uçuş yasağını kaldırmaya hazırlanıyor.

cumhuriyet.com.tr
02 Temmuz 2020 Perşembe, 15:36
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The Telegraph’ın bildirdiğine göre, İngiltere Türkiye’de Covid-19 salgının düşüşe geçmesi ve hastalığa dair açıklanan verileri güvenilir bulduğu için bu yönde karar aldı.




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