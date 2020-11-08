İngiliz Kraliyet Ailesi'nin geleneksel Noel yemeği 33 yıl sonra ilk kez iptal edilecek
İngiltere’de Kraliyet Ailesi'nin geleneksel olarak düzenlediği Noel yemeğinin salgın önlemleri nedeniyle 33 yıl sonra ilk kez iptal olabileceği öğrenidli.
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in Norfolk yakınlarındaki Sandringham Sarayı'nda 1987 yılından bu yana düzenlenen geleneksel Noel yemeğini salgın önlemleri kapsamında ilk kez iptalle karşı karşıya kaldı.
İngiliz yerel medyasında yer alan habere göre, saray çalışanlarının salgın tedbirlerinin Kraliçe Elizabeth tarafından arttırıldı.
33 yıl sonra ilk kez Noel yemeğinin iptal edileceği aktarıldı.
İLK KEZ MASKE TAKTI
Kraliçe 2. Elizabeth, 'Meçhul Asker'i 100’üncü yılında anmak için Westminister Abbey Katedrali’ni ziyaret etti. Kraliçe ziyareti sırasında, ülkenin koronavirüs önlemlerine uygun olarak maske taktı.
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