İngiliz ordusunda uyuşturucu skandalı: Aynı alaydan 19 askerin ilişiği kesildi

Daily Mail'in iddiasına göre, bir İngiliz taburunda yapılan kontroller sırasında, aynı alaydan biri üst rütbeli 19 askerin uyuşturucu kullandığı tespit edildi. Operasyon, "bugüne kadar ordu çapında gerçekleştirilen en büyük uyuşturucu denetlemesi" olarak kayıtlara geçti.

cumhuriyet.com.tr
06 Eylül 2021 Pazartesi, 16:35
İngiliz ordusunda uyuşturucu skandalı: Aynı alaydan 19 askerin ilişiği kesildi
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İngiliz ordusu baskını doğruladı. Ordu tarafından yapılan açıklamada, "Bir grup asker, yakın zamanda yapılan zorunlu bir uyuşturucu testinde pozitif sonuç verdi. Ordu, saflarında uyuşturucu kullanımına müsamaha göstermez. Uyuşturucu kullandığı tespit edilen ordu personeli ayrılışlarını bekleyebilir" ifadeleri yer aldı.

İngiliz Ordusu 2019 yılında, uyuşturucu kullandıkları gerekçesiyle 660 personeli ile ilişiğini kesti. İki yıl önce bu sayı 580'di.


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