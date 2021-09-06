İngiliz ordusunda uyuşturucu skandalı: Aynı alaydan 19 askerin ilişiği kesildi
Daily Mail'in iddiasına göre, bir İngiliz taburunda yapılan kontroller sırasında, aynı alaydan biri üst rütbeli 19 askerin uyuşturucu kullandığı tespit edildi. Operasyon, "bugüne kadar ordu çapında gerçekleştirilen en büyük uyuşturucu denetlemesi" olarak kayıtlara geçti.
İngiliz ordusu baskını doğruladı. Ordu tarafından yapılan açıklamada, "Bir grup asker, yakın zamanda yapılan zorunlu bir uyuşturucu testinde pozitif sonuç verdi. Ordu, saflarında uyuşturucu kullanımına müsamaha göstermez. Uyuşturucu kullandığı tespit edilen ordu personeli ayrılışlarını bekleyebilir" ifadeleri yer aldı.
İngiliz Ordusu 2019 yılında, uyuşturucu kullandıkları gerekçesiyle 660 personeli ile ilişiğini kesti. İki yıl önce bu sayı 580'di.
Video Haberler
- Erdoğan'ın bu anı sosyal medyada gündem oldu
- Bakan Murat Kurum açılış için acele edince, Erdoğan...
- Kadınların fotoğraflarını çeken tacizciye meydan dayağı
- Erdoğan'ı şaşkına çeviren an: Ulan oğlum bu ne hal?
- Bisikletli gençlerin kazası kamerada; 2 yaralı
- Tekirdağ'da yük treni minibüse çarptı: 6 ölü
- Gazeteci böyle çelme taktı! İşte o anlar
- Oğlunun sünnet düğününde gelinlik giydi
- 2 günde 2. hortum paniği
- Konyaaltı sahiline ilişkin çarpıcı araştırma sonuçlandı
En Çok Okunan Haberler
- Gizli kamera yerleştirdi; gerçeği öğrendi
- Necati Şaşmaz'ın ses kayıtları ortaya çıktı
- AKP kulislerinde dolaşan kritik anket
- 'Bankaların 30 Eylül cinliği' dedi, uyardı
- Garaja kilitleyip günlerce tecavüz etti
- Kim çıkarıyor bu Resmi Gazete’yi yahu!
- Dev maçta tarihi kaos!
- AKP ve MHP ayrılacak mı?
- İşte hükümetin dolar kuru tahmini!
- Çay bahçesinde korkutan görüntü