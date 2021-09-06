İngiliz ordusunda uyuşturucu skandalı: Aynı alaydan 19 askerin ilişiği kesildi

06 Eylül 2021 Pazartesi, 16:35

İngiliz ordusu baskını doğruladı. Ordu tarafından yapılan açıklamada, "Bir grup asker, yakın zamanda yapılan zorunlu bir uyuşturucu testinde pozitif sonuç verdi. Ordu, saflarında uyuşturucu kullanımına müsamaha göstermez. Uyuşturucu kullandığı tespit edilen ordu personeli ayrılışlarını bekleyebilir" ifadeleri yer aldı.

İngiliz Ordusu 2019 yılında, uyuşturucu kullandıkları gerekçesiyle 660 personeli ile ilişiğini kesti. İki yıl önce bu sayı 580'di.