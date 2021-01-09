İngiliz Prens ve eşi nefret söylemleri nedeniyle sosyal medyayı bıraktı
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in torunu Sussex Dükü Prens Harry ile eşi Düşes Meghan Markle'ın, nefret söylemlerinden dolayı sosyal medyayı terk ettiği öne sürüldü.
Times gazetesinin haberinde, çifte yakın bir kaynağın, uzun süredir paylaşım yapmayan çiftin sosyal medyaya dönme ihtimallerinin "çok düşük" olduğunu söylediği belirtildi.
Çiftin ayrıca, Archewell Vakfı için de sosyal medyayı kullanma planları olmadığı aktarıldı.
Haberde, Prens Harry ile eşinin, Twitter veya Facebook gibi sosyal medya platformlarında karşılaştıkları "nefret" nedeniyle hayal kırıklığına uğradığı vurgulandı.
Geçen sene Kraliyetle ilgili görevlerini bırakan çiftin, Instagram'daki "sussexroyal" hesabından en son 30 Mart'ta paylaşım yaptığı görüldü.
Haberin, Twitter ve Facebook'un ABD Başkanı Donald Trump'ın hesaplarını kapatması veya süresiz olarak askıya almasının ardından gelmesi dikkati çekti.
Markle, Dünya Ruh Sağlığı Günü dolayısıyla verdiği bir röportajda 2019'da "dünyanın en trollü kişisi" olduğunu belirterek, yapılan saldırılar için "dayanılamaz" ifadesini kullanmıştı.
Prens Harry de daha önce sosyal medyanın "nefret krizi, sağlık krizi ve hakikat krizi" yaratmaya yardım ettiğini dile getirmişti.
Siyahi bir anne ile beyaz bir babanın kızı olan Markle, sosyal medyada en çok ırkçı ifadelerle karşılaşıyordu.
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