Mutasyon açıklamasının ardından, Heathrow Havalimanı'nda yoğunluk oluştu
Koronavirüs mutasyonunun görüldüğü İngiltere'nin dış dünya ile bağlantısı kesilirken, yüzlerce yolcu İrlanda’nın başkenti Dublin’e giden son uçak için başkent Londra’da bulunan Heathrow Havalimanı’na akın etti.
İngiltere'de yeni bir koronavirüs mutasyonunun tespit edilmesinin ve hızla yayıldığının duyurulmasının ardından, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu, Hollanda, Almanya,İtalya ve Fransa dahil birçok ülke İngiltere'den seyahatleri yasakladı. İngiltere’den uçuşlara yasak getirme kararının ardından yüzlerce yolcu, İrlanda’nın başkenti Dublin’e giden son uçak için başkent Londra’da bulunan Heathrow Havalimanı’na akın etti.
BAVULLARLA BEKLEDİLER
Havalimanındaki yolcuların Dublin’e giden son uçak için beklediği görüldü. Yüzlerce yolcu bavulları ile birlikte bekledi. Fransa da İngiltere'den Avrupa'ya yolcu taşıyan tüm uçuşları en az 48 saat süreyle yasaklayarak uçuşları yasaklayan diğer ülkeler olan Almanya, İsrail, El Salvador, Bulgaristan, Hollanda, İtalya, Finlandiya, Danimarka, Türkiye, Fas, Kanada, Belçika, Avusturya, Suudi Arabistan, Kuveyt ve İrlanda arasına katıldı.
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